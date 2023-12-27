Asgari ücretin belli olması ile birlikte gözler emekli maaşı zam oranına çevrildi! 'Yuvarlanabilir' diyerek oran verdiler

Yılın son gününe yaklaşılırken milyonlar maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Ankara'da bugün bütün gün boyunca asgari ücret zammı trafiği yaşanırken, dakikalar içinde 2024 asgari ücret zam kararı açıklandı. Yeni alınan karara göre asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Milyonlarca emekli 2024 maaşlarına yapılacak zam oranı için asgari ücretteki artışı da yakından takip etmişti.

