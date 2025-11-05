FİNANS

'Asgari ücretin kaç TL olacağını söyleyebiliyor musunuz' sorusuna 'söylerim' deyip rakam verdi 'Daha üstüne çıkmaz'

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca kişi asgari ücret zammı ile ilgili meraklı bir araştırma içerisinde. Asgari ücret görüşmeleri öncesi tahminler gelmeye devam ederken vatandaş da 2026 yeni asgari ücret rakamının ne olacağını merak ediyor. Asgari ücret tahminleri sürerken gazeteci Cem Küçük'ten asgari ücretle alakalı dikkat çeken bir rakam geldi. Küçük, "En fazla... Daha üstüne çıkmaz" ifadelerini kullandı. İşte asgari ücret son dakika gelişmeleri...

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ile alakalı milyonların gözü kulağı yapılacak görüşmelere çevrildi. Bu süreçte bir yandan uzmanların tahminleri ve beklentileri de dikkatle takip ediliyor. 2026 yeni asgari ücret rakamı için nefesler tutulmuşken asgari ücret artış oranına dair çarpıcı bir tahmin geldi. Peki, asgari ücret senaryoları neler? İşte tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TGRT Haber canlı yayınında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in "Siz şu anda asgari ücretin kaç lira olacağını söyleyebiliyor musunuz?, bütçeyi görmeden" sorusu üzerine Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük "Ben söylerim" yanıtını verdi.

Küçük devamında "Yüzde 20. Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25'ti, 20-25 arası verir. Geçen sene asgari ücret hedef enflasyona göre verildi. Bu sene yeniden değerlenme oranı yüzde 25,49, 20 ile 25 arası bekliyorum, En fazla, daha üstüne çıkmaz. Çünkü yeniden değerleme oranı 25 çıktı yani" ifadelerini kullandı.

05 Kasım 2025
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU

Diğer yandan gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılara çevrildi. Bununla ilgili de önemli bir gelişme yaşanmıştı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararıyla ilgili, "Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz. Ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse gene Başkanlar Kurulu'nu toplarız. Kurul'un alacağı karara göre hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Peki, asgari ücret zammına dair senaryolar neler? Hangi oranda artışla asgari ücret ne kadara gelebilir?

Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler uygulandığında net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde net asgari ücretin 26 bin 524 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde net asgari ücretin 28 bin 735 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

