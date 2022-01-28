Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergisiz asgari ücret ve AGİ ile ilgili yeni durumu örneklerle anlatan tebliği yayımladı. 319 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeni dönemde maaşların nasıl hesaplanacağı, brüt ve net maaştan 638 liralık vergi istisnasının nasıl düşüleceği detaylı örneklerle anlatıldı. Tüm çalışanları kapsayan düzenlemenin uygulama tebliği yayımlandı. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ İSTİSANSI KİMLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINDAN ASGARİ ÜCRET KADAR KISMINDAN VERGİ ALINMAYACAK Yapılan düzenlemeye göre, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253,40 lira ödenecek.

638 TL DETAYI… Ücret gelirleri asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Yine brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak.

Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638,01 lira gelir vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak.

ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler de istisnadan faydalanabilecek.