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Asgari ücrette pazarlık başladı, ilk teklif belli oldu! İşçiler beğenmeyerek isyan etti: Vicdana sığmaz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.10.2024 11:22
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Asgari ücretin 3 aydan kısa bir sürede belli olması bekleniyor. 1 Ocak'a kadar netleşmesi gereken asgari ücret için işverenden ilk teklif geldi. Ancak işçiler teklifi beğenmeyerek isyan etti. Hem bankaların hem işverenlerin oranları yavaş yavaş belli olurken işçiler şu an rakam vermemin doğru olmadığını savundu. Peki işverenler masaya kaç lira teklifle oturacak? İşte asgari ücret teklifi...

Asgari ücret için geri sayım başladı. İşverenler ne teklif edecek? Sendikaların talepleri karşılanacak mı? En önemlisi ise asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı için de hazırlıklar başladı.

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"İŞLETMELER ZORLAYACAK"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, asgari ücrette brüt ücretten net ücrete aktarımın daha yüksek olacağı bir formül bulunmasını umut ettiklerini belirterek, “Aksi takdirde asgari ücrette 25-26’nın üzerinde bir artış maalesef çok daha büyük bir istihdam çıkışına sebep olacak.

Deutsche Bank’ın notunda yer alan asgari ücrette yüzde 30’un üzerindeki zammın işletmeleri zorlayacağı görüşüne katılıyorum” demesi tartışma yarattı.

YÜZDE 30 ZAM OLURSA KAÇ OLACAK?

YÜZDE 30 ZAM OLURSA KAÇ OLACAK?

Asgari ücrette yüzde 30 artış yaklaşık 5 bin 100 lira zam anlamına geliyor. Bu durumda asgari ücret de 22 bin 100 lira seviyesine yükseliyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında işçi, işveren ve hükümet arasındaki toplantılarda belirleniyor. Yeni ücret aralık sonunda açıklanıyor.

İŞ DÜNYASI YÜZDE 30 İSTİYOR

İŞ DÜNYASI YÜZDE 30 İSTİYOR

İş dünyası asgari ücretteki artışın yüzde 30 ile sınırlandırılmasını istiyor ancak hükümetin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) bile bu yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5. Yeni yılda vergi, ceza, harçlarda yapılacak artışta belirleyici olan yeniden değerleme oranının da (YDO) yüzde 44 civarında olması bekleniyor. Kesin oran ise kasım enflasyonu açıklandığı zaman belli olacak.

Bu arada eylül itibariyle açlık sınırı da 19 bin 830 TL’ye ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar açlık sınırının daha da artması bekleniyor. İşverenlerin talebi kabul edilirse asgari ücret daha belirlendiği dönemde açlık sınırı seviyesinde olacak. Şu anda da yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi açlık sınırının altındaki ücretle bir ay geçinmeye çalışıyor. İş dünyasının enflasyon ve YDO’nun altında bir oran talep etmesi işçiler tarafından da tepkiyle karşılandı.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam Asgari ücret ara zam
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