Asgari ücrette pazarlık başladı, ilk teklif belli oldu! İşçiler beğenmeyerek isyan etti: Vicdana sığmaz

Bu arada eylül itibariyle açlık sınırı da 19 bin 830 TL’ye ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar açlık sınırının daha da artması bekleniyor. İşverenlerin talebi kabul edilirse asgari ücret daha belirlendiği dönemde açlık sınırı seviyesinde olacak. Şu anda da yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi açlık sınırının altındaki ücretle bir ay geçinmeye çalışıyor. İş dünyasının enflasyon ve YDO’nun altında bir oran talep etmesi işçiler tarafından da tepkiyle karşılandı.