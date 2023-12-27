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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET! Artık saatler kaldı, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? En güçlü senaryo...

27.12.2023 12:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika askeri ücret toplantısı haberi bir anda gündem yarattı. Milyonlarca çalışan 2024 asgari ücret zammı için nefesini tuttu, geri sayıma geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türk-İş, TİSK ve hükümet yetkililerini Beştepe'ye çağırdı. Kritik toplantının saati 16.30 olarak duyurulurken; toplantı sonrası yeni asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Saatler kala kulislerde konuşulan son zam oranları...

Son dakika asgari ücret zammı haberleri milyonlar tarafından yakından takip edilirken, Ankara'da yaşanan yeni gelişme "Asgari ücret açıklanıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Kabine Toplantısı'nı iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 asgari ücret zammı için tarafları Beştepe'ye davet etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını Beştepe'de yapacağı öğrenilirken, saatler sonra asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu yanıt bulacak. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. İşte 2024 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...

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SON DAKİKA | 2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR

SON DAKİKA | 2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR

Asgari ücret zammının bugün belli olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkililerini Ankara'daki Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne davet etti. Kritik toplantının 16.30'da başlayacağı belirtilirken, 2024 zam rakamı için tarafların anlaşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE NOKTAYI ERDAOĞAN KOYACAK! 'REFAH PAYI' MASADA...

ASGARİ ÜCRETTE NOKTAYI ERDAOĞAN KOYACAK! 'REFAH PAYI' MASADA...

Milyonların beklediği asgari ücret zammı için tarafların 16 bin TL civarındaki bir rakamda anlaştığı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamın bin TL artırılmasını istediği iddia edilmişti.

EN GÜÇLÜ İKİ SEÇENEK

EN GÜÇLÜ İKİ SEÇENEK

Gelen son bilgilere göre tarafların 16.500 TL ile 17.500 TL arasındaki bir rakamda anlaşacağı öngörülüyor.

ZAM KARARINI ERDOĞAN CANLI YAYINDA DUYURACAK

ZAM KARARINI ERDOĞAN CANLI YAYINDA DUYURACAK

Alınan kararı saat 16.30'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek canlı yayında duyurması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMINDA MASADAKİ RAKAMLAR

ASGARİ ÜCRET ZAMINDA MASADAKİ RAKAMLAR

2024 asgari ücret zammında masadaki rakamlar ise şöyle;

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15.392 TL

Yüzde 40'lık zamda 15.962 TL

Yüzde 45'lik zamda 16.532 TL

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL

Yüzde 55'lik zamda ise 17.673 TL olacak.

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asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan son dakika
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