SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET! Artık saatler kaldı, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? En güçlü senaryo...

Son dakika asgari ücret zammı haberleri milyonlar tarafından yakından takip edilirken, Ankara'da yaşanan yeni gelişme "Asgari ücret açıklanıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Kabine Toplantısı'nı iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 asgari ücret zammı için tarafları Beştepe'ye davet etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını Beştepe'de yapacağı öğrenilirken, saatler sonra asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu yanıt bulacak. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. İşte 2024 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...
Asgari ücret zammının bugün belli olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkililerini Ankara'daki Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne davet etti. Kritik toplantının 16.30'da başlayacağı belirtilirken, 2024 zam rakamı için tarafların anlaşması bekleniyor.
Milyonların beklediği asgari ücret zammı için tarafların 16 bin TL civarındaki bir rakamda anlaştığı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamın bin TL artırılmasını istediği iddia edilmişti.
Gelen son bilgilere göre tarafların 16.500 TL ile 17.500 TL arasındaki bir rakamda anlaşacağı öngörülüyor.
Alınan kararı saat 16.30'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek canlı yayında duyurması bekleniyor.
2024 asgari ücret zammında masadaki rakamlar ise şöyle;
Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15.392 TL
Yüzde 40'lık zamda 15.962 TL
Yüzde 45'lik zamda 16.532 TL
Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL
Yüzde 55'lik zamda ise 17.673 TL olacak.