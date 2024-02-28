Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar! Günlerdir çiftçiler ayaktaydı... Fransa'dan dikkat çeken hamle

"ÜRETMEZSEK TELEFON MU YİYECEKSİNİZ?"

Bir çiftçiden gelen "Avrupa Birliği, Fransa'ya o kadar teşvik veriyor ama gördüğünüz gibi bizi yukarıya taşımaya yetmiyor. Biz Avrupalı çiftçiler kaba, kötü insanlar değiliz. Hayati öndem taşıyan gıdalar moda değil malesef. Üretmezsek telefon mu yiyeceksiniz?" yanıt dikkat çekti.