Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar! Günlerdir çiftçiler ayaktaydı... Fransa'dan dikkat çeken hamle

Günlerdir Avrupa çiftçi eylemlerine sahne oluyor. Yüksek giderleri protesto eden çiftçiler Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde adeta ayağa kalktı. Günlerdir süren eyleri yakından takip etmek isteyen NOW Haber Anchorman'i Selçuk Tepeli; Avrupa'nın en büyük tarım fuarını ziyarete gitti, Fransa'daki işçilerle konuştu.
Fransa'daki fuar binasında kısa süreli bir kaza da atlatan Tepeli, çiftçi ve köylülerle bindiği asansörde mahsur kaldı. Tepeli, birlikte mahsur kaldığı çiftçilere "Şimdi burada neler oluyor sorun ne?" siye sordu.
Bir çiftçiden gelen "Avrupa Birliği, Fransa'ya o kadar teşvik veriyor ama gördüğünüz gibi bizi yukarıya taşımaya yetmiyor. Biz Avrupalı çiftçiler kaba, kötü insanlar değiliz. Hayati öndem taşıyan gıdalar moda değil malesef. Üretmezsek telefon mu yiyeceksiniz?" yanıt dikkat çekti.
Ucuz iş gücünden şikayet eden işçiler, artık kazanamadıklarını belirterek tarım faaliyetlerinde çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtiyor.
Fransa, farklı ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almak için hazırlık yapmaya başladı.
Fransa domates üreten bir ülke olmasına rağmen Türkiye'den de domates ithal ediyor. Şimdi de mevsimlik işçi almak için harekete geçiyor.