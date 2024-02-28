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  4. Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar! Günlerdir çiftçiler ayaktaydı... Fransa'dan dikkat çeken hamle

Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar! Günlerdir çiftçiler ayaktaydı... Fransa'dan dikkat çeken hamle

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.02.2024 07:38
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Avrupa günlerdir çiftçilerin protestosuna sahne olurken; yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyan Fransa, başka ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almak için harekete geçti. Ülkeye gelecek tarım işçilerine ayda 3 bin Euro maaş verilecek. Söz konusu projeye Türkiye'de dahil. Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Mohamed Laqhila yaptığı açıklamada "Onların Fransa'ya gelmesini kolaylaştırmak için mevsimlik sözleşmeler yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Günlerdir Avrupa çiftçi eylemlerine sahne oluyor. Yüksek giderleri protesto eden çiftçiler Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde adeta ayağa kalktı. Günlerdir süren eyleri yakından takip etmek isteyen NOW Haber Anchorman'i Selçuk Tepeli; Avrupa'nın en büyük tarım fuarını ziyarete gitti, Fransa'daki işçilerle konuştu.


Anlık Borsa

ASANSÖRDE ÇİFTÇİLERLE MAHSUR KALDI

ASANSÖRDE ÇİFTÇİLERLE MAHSUR KALDI

Fransa'daki fuar binasında kısa süreli bir kaza da atlatan Tepeli, çiftçi ve köylülerle bindiği asansörde mahsur kaldı. Tepeli, birlikte mahsur kaldığı çiftçilere "Şimdi burada neler oluyor sorun ne?" siye sordu.

"ÜRETMEZSEK TELEFON MU YİYECEKSİNİZ?"

"ÜRETMEZSEK TELEFON MU YİYECEKSİNİZ?"

Bir çiftçiden gelen "Avrupa Birliği, Fransa'ya o kadar teşvik veriyor ama gördüğünüz gibi bizi yukarıya taşımaya yetmiyor. Biz Avrupalı çiftçiler kaba, kötü insanlar değiliz. Hayati öndem taşıyan gıdalar moda değil malesef. Üretmezsek telefon mu yiyeceksiniz?" yanıt dikkat çekti.

Ucuz iş gücünden şikayet eden işçiler, artık kazanamadıklarını belirterek tarım faaliyetlerinde çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtiyor.

Fransa, farklı ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almak için hazırlık yapmaya başladı.

TÜRKİYE'DEN DE TARIM İŞÇİSİ ALACAKLAR

TÜRKİYE'DEN DE TARIM İŞÇİSİ ALACAKLAR

Fransa domates üreten bir ülke olmasına rağmen Türkiye'den de domates ithal ediyor. Şimdi de mevsimlik işçi almak için harekete geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Tarım işçisi Fransa Türkiye
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