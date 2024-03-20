Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar! Site yöneticilerinin astronomik maaşları isyan ettirdi

İstanbul'daki fahiş site aidatları uzun zamandır kamuoyunun gündemini meşgul ederken bir yandan da gözler site yöneticilerinin aldıkları maaşlara çevrildi. Site sakinlerinin şikayetleri her geçen gün artarken, İstanbul'daki ortalama bir site yöneticisinin aldığı maaş ise ayrı bir tartışma yarattı.
Show Haber'e konuşan uzman isim "İstanbul'da bazı site yönetcileri hatta site müdürleri dahi 150 - 200 bin TL'ye kadar maaş alabiliyor. Bu da kat maliklerimizin cebinden çıkıyor." dedi.
2-3 aydır çok sayıda şikayetler aldıklartını belirten uzman isim şunları söyledi;
"Mafyatik grupların eline geçmiş vaziyette site yönetimleri.
Çakarlı araçlarla siteye girenler bile var."
Hem site aidatının belirlenmesinde hem de site yöneticisinin maaşını belirlemede genel kurulun kararının esas olduğunu belirten uzman isim, "200 dairelik bir sitede 150 bin TL kendine maaş yazdırdığıyla ilgili bireysel yönetcinin talebi olmuş ve genel kuruldan geçmiş." dedi.
Vatandaşlar ise yaşanan duruma isyan ederken, yapılmayan işlerden bile talep edildiğini savunuyor.