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Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar! Site yöneticilerinin astronomik maaşları isyan ettirdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.03.2024 07:35
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Aylık 200 bin TL maaş alan site yöneticileri gündem yarattı. Özellikle İstanbul'da fahiş aidatlara isyan eden site sakinleri bir yandan da site yöneticilerinin 200 bin TL'yi bulan astronomik maaşlarından bıktı. Söz konusu site yönetimlerinin mafyatik grupların eline geçtiğine dikkat çeken uzmanlar, çakarlı araçlarla bile siteye gelenlerin olduğunu söyledi. Vatandaşlar ise site yöneticilerinin hiçbir iş yapmadığını savunurken, denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

İstanbul'daki fahiş site aidatları uzun zamandır kamuoyunun gündemini meşgul ederken bir yandan da gözler site yöneticilerinin aldıkları maaşlara çevrildi. Site sakinlerinin şikayetleri her geçen gün artarken, İstanbul'daki ortalama bir site yöneticisinin aldığı maaş ise ayrı bir tartışma yarattı.

Anlık Borsa

"200 BİN TL MAAŞ ALIYORLAR"

"200 BİN TL MAAŞ ALIYORLAR"

Show Haber'e konuşan uzman isim "İstanbul'da bazı site yönetcileri hatta site müdürleri dahi 150 - 200 bin TL'ye kadar maaş alabiliyor. Bu da kat maliklerimizin cebinden çıkıyor." dedi.

"MAFYATİK GRUPLARIN ELİNE GEÇTİ"

"MAFYATİK GRUPLARIN ELİNE GEÇTİ"

2-3 aydır çok sayıda şikayetler aldıklartını belirten uzman isim şunları söyledi;

"Mafyatik grupların eline geçmiş vaziyette site yönetimleri.

Çakarlı araçlarla siteye girenler bile var."

200 DAİRELİK SİTEDE 150 BİN TL MAAŞ

200 DAİRELİK SİTEDE 150 BİN TL MAAŞ

Hem site aidatının belirlenmesinde hem de site yöneticisinin maaşını belirlemede genel kurulun kararının esas olduğunu belirten uzman isim, "200 dairelik bir sitede 150 bin TL kendine maaş yazdırdığıyla ilgili bireysel yönetcinin talebi olmuş ve genel kuruldan geçmiş." dedi.

Vatandaşlar ise yaşanan duruma isyan ederken, yapılmayan işlerden bile talep edildiğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul site
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