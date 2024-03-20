Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar! Site yöneticilerinin astronomik maaşları isyan ettirdi

200 DAİRELİK SİTEDE 150 BİN TL MAAŞ

Hem site aidatının belirlenmesinde hem de site yöneticisinin maaşını belirlemede genel kurulun kararının esas olduğunu belirten uzman isim, "200 dairelik bir sitede 150 bin TL kendine maaş yazdırdığıyla ilgili bireysel yönetcinin talebi olmuş ve genel kuruldan geçmiş." dedi.