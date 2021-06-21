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Babalara müjde! Doğum izni, 10 gün babalık izni, ücretsiz sağlık, dul aylığı ve erken emeklilik...

21.06.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Haziran Pazar günü kutlanan babalar gününün ardından babalara müjdeli haberler peş peşe geldi. Doğum izni gün sayısı artırılan babalara, bir müjdeli haber de erken emeklilik ile geldi.

Anneler doğum yaptıktan sonra 4 ay izinli sayılırken babalar çok kısa bir süre bebekleriyle vakit geçiriyordu. Oysa bir bebeğin anneye ne kadar ihtiyacı varsa, babaya da o kadar ihtiyacı bulunuyor. 20 Haziran Pazar günü kutlanan babalar gününün ardından babalar için birbirinden güzel haberler geldi. Memur olan babalara 10 gün babalık izni verildi. İşte diğer müjdeler…

Babalara müjde!

Eşi doğum yapan ve SSK’da işçi olarak çalışan babanın 5 gün izin hakkı bulunurken, memur babanın eşinin doğum yapması halinde 10 gün izin veriliyor. İşçi babaya evlenip, evlat edinmesi haline ise 3 gün izin verilirken, doğumda annenin kullanmadığı izinler de babaya verilebiliyor.
Eğer 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinirseniz 8 hafta babalık izni kullanabiliyorsunuz.
Memurlar evlendiğinde ya da çocuğu evlendiğinde de 7 gün izin alabilir.
Meslektaşlarımız, gazeteci babalar ise eşi doğum yaptığında 3 gün izin kullanabilir.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLARA 10 GÜN İZİN

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLARA 10 GÜN İZİN
Yüzde 70 ve üzerinde engelli ya da hasta çocuğu olan memura yılda 10 gün izin verilir.
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Anahtar Kelimeler:
sgk
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