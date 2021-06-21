Babalara müjde! Doğum izni, 10 gün babalık izni, ücretsiz sağlık, dul aylığı ve erken emeklilik...

Anneler doğum yaptıktan sonra 4 ay izinli sayılırken babalar çok kısa bir süre bebekleriyle vakit geçiriyordu. Oysa bir bebeğin anneye ne kadar ihtiyacı varsa, babaya da o kadar ihtiyacı bulunuyor. 20 Haziran Pazar günü kutlanan babalar gününün ardından babalar için birbirinden güzel haberler geldi. Memur olan babalara 10 gün babalık izni verildi. İşte diğer müjdeler…