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Bağ-Kur’lular 1 Kasım tarihine dikkat! 1234 TL öde, emekli ol

18.07.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olmak için daha önce dondurulan prim gününe ihtiyacı olanlar dikkat! Bu primlere avantajlı şekilde sahip olmak için 1 Kasım'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Bağ-Kur'lunun vefatı durumunda ise yakınlar da dul ve yetim aylığı almak için ihya başvurusu yapabiliyor.

Emekli olmak için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kurlu vatandaşlara, bunları avantajlı olarak ihya (canlandırma) etmeleri için tanınan fırsat devam ediyor. Başvuru süresi 1 Temmuz'da başlıyor ve 1 Kasımda sona eriyor.

1234 TL ödeyip emekli olma fırsatı!

Belirtilen tarihler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuran kişiler, dondurulan günlerinin tamamını daha az ödemeyle yeniden kullanma hakkına sahip olacak.
Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.

NASIL HESAPLANIR?

NASIL HESAPLANIR?
Bağ-Kur'lular normalde dondurulan sigortalılık süresini, bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek kazanabilir.
Söz konusu düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde ise borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor ve yalnızca enflasyon farkı ile güncelleme yapılıyor.
İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim yapılmayacak. İhya işlemi yapanlar, şartları taşıdıkları takdirde başvurusunu hemen yapıp emekli olabilme şansına sahip olacak.
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