Bağ-Kur’lular 1 Kasım tarihine dikkat! 1234 TL öde, emekli ol

Emekli olmak için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kurlu vatandaşlara, bunları avantajlı olarak ihya (canlandırma) etmeleri için tanınan fırsat devam ediyor. Başvuru süresi 1 Temmuz'da başlıyor ve 1 Kasımda sona eriyor.

1234 TL ödeyip emekli olma fırsatı!

Belirtilen tarihler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuran kişiler, dondurulan günlerinin tamamını daha az ödemeyle yeniden kullanma hakkına sahip olacak.

Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.

NASIL HESAPLANIR? Bağ-Kur'lular normalde dondurulan sigortalılık süresini, bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek kazanabilir.

Söz konusu düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde ise borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor ve yalnızca enflasyon farkı ile güncelleme yapılıyor.