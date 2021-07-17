Bağ-Kur’luya büyük fırsat! Borçtan kurtul emekli ol...

Emekli olmak için yaşı bekleyenlerin yanı sıra prim borcunu ödeyemediğinden emekli olamayan da pek çok kişi bulunuyor. Bağ-Kur’lular yıllardır ödeyemedikleri borç yüzünden bir türlü emekli olamıyor. Şimdi onlar için yeni bir fırsat doğdu. Çıkarılan yapılandırma yasasından Bağ-Kur’lular da faydalanarak kolayca borcundan kurtulabilecek. Borcun faizi yüzde 90’a kadar silinirken, taksitle ödeme gibi imkânlar da bulunuyor. Yapılandırma için son başvuru tarihini sakın kaçırmayın!

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılandırma yasasından faydalanarak borcunu kolayca ödemek isteyen Bağ-Kur’luların 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için son 1,5 aylık döneme girildi. Pek çok kişiye emeklilik yolunun açıldığı bu süreç ile siz de borcunuzdan kolayca kurtulabilirsiniz.

BORÇLARIN GECİKME VE CEZA FAİZLERİ SİLİNECEK 31 Ağustos tarihine kadar yapılandırma için başvuruda bulunan Bağ-Kur’lular 30 Nisan tarihi öncesine kadar tüm prim borçlarını yapılandırabilecek. Yapılandırma ile de borçların gecikme ve ceza faizlerini silinerek ödemede büyük kolaylık sağlanacak. Faiz ve ceza yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.

PEŞİN ÖDEMEDE Yİ-ÜFE TUTARININ YÜZDE 90’I ALINMAYACAK İlk taksit ödeme süresi içinde yani 1 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek. Prim borcunu kapatarak emeklilik şartını tamamlayanlar, ödemeyi yapar yapmaz başvuruda bulunarak maaşa kavuşacak.