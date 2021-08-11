Bağ-Kur'luya hesaplı emeklilik! Eğer 1 Kasım'a kadar başvurursanız...

Prim borcu olduğu için emekli olamayanların ayağına büyük bir fırsat geldi. İhya imkanı ile daha önceden dondurulan prim günleri emekli olmanıza imkan tanıyacak. Başvurular 1 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvurular için son tarihe dikkat!
BAĞ-KUR’LULARA BORCUNU İHYA ETMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Bağ- Kur'lular daha önce emeklilik için dondurduğu prim günlerini ihya (canlandırma) ederek emekliliğe kavuşabilecek. Aynı zamanda yapılandırma ile borçlar kolayca ödenebilecek. 1 Temmuz’da başlayan başvuru süreci, 1 Kasım'da sona erecek.
Bu tarihler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını daha az ödemeyle yeniden kullanabilecek.
Burada hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor
İHYA EDİLECEK TUTAR NASIL HESAPLANIYOR?
Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık 1234 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyor.
Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.
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