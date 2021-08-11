Bağ-Kur'luya hesaplı emeklilik! Eğer 1 Kasım'a kadar başvurursanız...

Prim borcu olduğu için emekli olamayanların ayağına büyük bir fırsat geldi. İhya imkanı ile daha önceden dondurulan prim günleri emekli olmanıza imkan tanıyacak. Başvurular 1 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvurular için son tarihe dikkat!

BAĞ-KUR’LULARA BORCUNU İHYA ETMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bağ- Kur'lular daha önce emeklilik için dondurduğu prim günlerini ihya (canlandırma) ederek emekliliğe kavuşabilecek. Aynı zamanda yapılandırma ile borçlar kolayca ödenebilecek. 1 Temmuz’da başlayan başvuru süreci, 1 Kasım'da sona erecek.

Bu tarihler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını daha az ödemeyle yeniden kullanabilecek.

Burada hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor

İHYA EDİLECEK TUTAR NASIL HESAPLANIYOR? Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık 1234 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyor.