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Bağkur primleri SSK’ya eşitleniyor! 5 yıl erken emeklilik şartları ortaya çıktı: Emekli maaşına kesinti olmayacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
18.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Emeklilik hayatına ilişkin yeni düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl müjdesi verilen Bağ-Kur prim eşitlemesi için açıklama geldi. 1 milyon kişinin erken emekli olmasına imkan sağlayacak düzenlemede detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bağ-Kur prim gün sayısı 9000 günden tıpkı SSK’lı gibi 7200 güne inecek! Peki erken emeklilik şartları neler? Kimler düzenlemeden yararlanacak? İşte düzenlemenin hayata geçmesinin beklendiği o tarih…

Bağ-Kur primleri 9000 iş gününden 7200 güne çekilecek. Tıpkı SSK’lılar gibi 7200 gün prim gün şartı aranacak 1 milyon küçük esnaf, 1800 gün yani 5 yıl daha önce emekli olabilecek. Peki kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek? Düzenleme ne zaman yasalaşacak. Konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili yapılan bu iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını vurguladı.

Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim eşitlemesi, “Çok güzel bir yıla girdik. Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” dedi.

Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:


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BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

“Küçük esnaf dediğimiz terzi, bakkal, çay ocağı berber vb. iş kollarında hizmet verenlere getirilmesi düşünülen emeklilikte şart olan Bağkur prim ödemesinin 9000 günden 7200 güne düşürüleceğini söyleyebiliriz. Burada 1800 gün yani 5 yıl avantaj erken emeklilik avantajı sağlanmaktadır. Bu avantaj 5 yıl 60 aya tekabül ettiği için hem prim hem de emekli maaşı olarak esnafa katkı sağlayacağını düşünüyorum.

“EMEKLİ MAAŞLARINDA KESİNTİ KALDIRILDI”

“EMEKLİ MAAŞLARINDA KESİNTİ KALDIRILDI”

2016 yılı öncesinde emekli olan ve emeklilik sonrası esnaflık yapan veya şirket ortaklığı olanların emekli maaşından yüzde 15, daha sonrasında da yüzde 10 Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı altında kesinti yapılıyordu. 2016 yılında bu kesinti kaldırıldı. Yani şu anda emekli olup da gidip esnaflık yaparsanız emekli maaşlarında hiçbir kesinti yoktur.

DÜZENLEME BU YIL HAYATA GEÇER Mİ?

DÜZENLEME BU YIL HAYATA GEÇER Mİ?

Evet, 2024 yılı içerisinde hayata geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca ev kadınlarının emekliliği, annelerin çocuk sayısına göre yıpranma payı, memurlarımızda 1. dereceye gelenlerde 3600 ek gösterge gibi özellikli konular da mevcut. Bunlarında yıl içerisinde detaylandırılacağını düşünüyorum.

BAĞKUR’DA EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI NE?

BAĞKUR’DA EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI NE?

Diğer emeklilerde olduğu gibi Bağkur’da da işe giriş tarihi emeklilik şartlarını belirlemektedir. 2023 yılı Mart ayında çıkan 7438 sayılı kanunundaki EYT düzenlemesi ile yaş şartı kaldırıldı, ayrıca 99 öncesi işe girişi olanlar için erkeklerde 9000 gün (25 yıl), kadınlarda ise 7200 gün (20 yıl) prim ödemek suretiyle emekli olunuyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 arası işe başlamalarda emeklilik için kadında 58 erkekte 60 yaş şartı var diyebiliriz.

01.05.2008 sonrası işe başlamalarda kadınlarda da 7 bin 200 gündü bu 9000 bin gün prim gününe yükseltildi. Şu anki mevzuat doğrultusunda Bağkur'da emeklilik yaşı erkekte 60 ile 65 yaş arasında kadınlarda ise 58-65 yaş arasında değişmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Bağ-Kur
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