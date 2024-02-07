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Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Işıkhan gelişmeyi açıkladı! 3 mü 5 bin TL mi derken, 15 bin TL talebi

07.02.2024 14:44 | Son Güncelleme:
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Maaşlara ek zamların belli olmasının ardından emeklilerin gündeminde bu kez bayram ikramiyelerine yapılacak artış var. Bayram ikramiyeleri için iki formülün masada olduğu konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan artışa yeşil ışık yaktı. CHP de bayram ikramiyeleri için "15 bin TL olmalı" çağrısı yapıldı.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı zammı sonrası bu kez ikramiye ödemeleri için zam beklentisi oluştu. Şu an 2’şer bin TL olmak üzere hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda toplamda 4 bin TL ödenen emekli bayram ikramiyesinde artış için iki formül masada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" açıklamasını yaparken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer bayram ikramiyesinin 15 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini söyledi. Taşcıer, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır." dedi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Işıkhan katıldığı NTV canlı yayınında, "Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız." diye konuştu.

EMEKLİLER İÇİN İKİ FORMÜL MASADA

EMEKLİLER İÇİN İKİ FORMÜL MASADA

Emekli ikramiyeleri için iki formülün masada olduğu konuşulurken ilk formülde yüzde 50 artış geleceği yönünde. Bu formül gerçekleşirse ikramiyeler 3 bin TL'ye yükselmiş olacak. İkinci formüle göre ise Emekliler Yılı kapsamında emeklilerin ikramiyelerine yüzde 100'e varan artış yapılması. Bu artış gerçekleşirse de emeklilerin alacağı ikramiye tutar da 4 bin TL'ye yükselecek.

CHP: 15 BİN TL'YE YÜKSELTİLSİN

CHP: 15 BİN TL'YE YÜKSELTİLSİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer milyonlarca emeklinin yoksullukla ve açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, ikramiyelerin 15 bin TL'ye yükseltilmesini talep etti. İnsanların geçinemediğini, kayıt dışı olanlar hariç 6 milyondan fazla emeklinin ya bir işte çalıştığını ya da iş aradığını aktaran Taşcıer, "Enflasyona ezdirmiyoruz denilen emeklilere yapılan yılbaşı artışı daha ilk aydan eridi bile. En düşük emekli aylığı alan bir emeklinin, TÜİK'in gerçek dışı hesabına göre bile aylığının alım gücü 628 lira azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Aylıklarla ilgili hakkaniyetli ve emekliyi rahat ettirecek bir karar alınmadığını savunan Taşcıer, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini daha önce söylediklerini, söylemeye de devam edeceklerini kaydetti.

Gamze Taşcıer yazılı açıklamasında, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır. Enflasyonun bu denli yakıcı olduğu bir ortamda, emeklilere üç beş bin liraları reva görmek demek, vatandaşı sefalete terk etmek demektir. On milyonlar etin tadını unuttu diyorduk, artık yumurta bile alamaz noktaya geldiler. Bu gidişin sonu korkunç bir açlık krizidir." ifadesini kullandı.

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