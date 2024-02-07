Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Işıkhan gelişmeyi açıkladı! 3 mü 5 bin TL mi derken, 15 bin TL talebi

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı zammı sonrası bu kez ikramiye ödemeleri için zam beklentisi oluştu. Şu an 2’şer bin TL olmak üzere hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda toplamda 4 bin TL ödenen emekli bayram ikramiyesinde artış için iki formül masada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" açıklamasını yaparken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer bayram ikramiyesinin 15 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini söyledi. Taşcıer, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır." dedi.
Bakan Işıkhan katıldığı NTV canlı yayınında, "Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız." diye konuştu.
Emekli ikramiyeleri için iki formülün masada olduğu konuşulurken ilk formülde yüzde 50 artış geleceği yönünde. Bu formül gerçekleşirse ikramiyeler 3 bin TL'ye yükselmiş olacak. İkinci formüle göre ise Emekliler Yılı kapsamında emeklilerin ikramiyelerine yüzde 100'e varan artış yapılması. Bu artış gerçekleşirse de emeklilerin alacağı ikramiye tutar da 4 bin TL'ye yükselecek.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer milyonlarca emeklinin yoksullukla ve açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, ikramiyelerin 15 bin TL'ye yükseltilmesini talep etti. İnsanların geçinemediğini, kayıt dışı olanlar hariç 6 milyondan fazla emeklinin ya bir işte çalıştığını ya da iş aradığını aktaran Taşcıer, "Enflasyona ezdirmiyoruz denilen emeklilere yapılan yılbaşı artışı daha ilk aydan eridi bile. En düşük emekli aylığı alan bir emeklinin, TÜİK'in gerçek dışı hesabına göre bile aylığının alım gücü 628 lira azaldı." değerlendirmesinde bulundu.
Aylıklarla ilgili hakkaniyetli ve emekliyi rahat ettirecek bir karar alınmadığını savunan Taşcıer, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini daha önce söylediklerini, söylemeye de devam edeceklerini kaydetti.
Gamze Taşcıer yazılı açıklamasında, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır. Enflasyonun bu denli yakıcı olduğu bir ortamda, emeklilere üç beş bin liraları reva görmek demek, vatandaşı sefalete terk etmek demektir. On milyonlar etin tadını unuttu diyorduk, artık yumurta bile alamaz noktaya geldiler. Bu gidişin sonu korkunç bir açlık krizidir." ifadesini kullandı.