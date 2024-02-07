Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Işıkhan gelişmeyi açıkladı! 3 mü 5 bin TL mi derken, 15 bin TL talebi

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı zammı sonrası bu kez ikramiye ödemeleri için zam beklentisi oluştu. Şu an 2’şer bin TL olmak üzere hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda toplamda 4 bin TL ödenen emekli bayram ikramiyesinde artış için iki formül masada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" açıklamasını yaparken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer bayram ikramiyesinin 15 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini söyledi. Taşcıer, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır." dedi.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

