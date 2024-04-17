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Bakan Işıkhan son noktayı koymuştu! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken 'asgari ücrete ara zam' yorumu: 'Diğer ücretlerde de...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.04.2024 17:02
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"Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusuna net yanıt bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek" açıklamasıyla asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağını ilan etmiş oldu. Bakan Işıkhan'ın asgari ücret ve emekli açıklamalarını SGK uzmanı yorumladı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan temmuzda asgari ücrete ara zam iddilarına son noktayı koydu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan da Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

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Işıkhan asgari ücret ara zam gelecek mi sorusunu, AK Parti grup toplantısı öncesi yanıtladı. Bakan Işıkhan "Temmuz'da asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" dedi.

Işıkhan emekli zamlarına ilişkin olarak da "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" diye konuştu.

Erdursun Youtube kanalında yaptığı yayında lşıkhan'ın açıklamalarını yorumladı. Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"İki gün önce "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25, memur ve memur emeklilerine yüzde 20, asgari ücrete zam yapılamayacak, asgari ücrete zam yapılmazsa asgari ücretin üzerinde aylık alanlara da işverenler artış yapmazlar' şeklinde bir paylaşım yapmıştım."

"Sabit ücretlilerin, özellikle çalışanların gelirlerinde bir artış olmayacak. Emeklilerin de gelirlerinde enflasyon oranında bir artış olacak."

"En düşük emekli aylığını da artırılalım demezlerse 10 bin lira 10 bin lirada kalır."

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