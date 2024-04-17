Bakan Işıkhan son noktayı koymuştu! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken 'asgari ücrete ara zam' yorumu: 'Diğer ücretlerde de...'

Işıkhan emekli zamlarına ilişkin olarak da "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" diye konuştu.