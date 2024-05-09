Bakan Işıkhan zam yok demişti ama... Asgari ücrete ara zamda son kulis! Canlı yayında rakam duyurdu

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle alım gücü günden güne erirken çalışanların, emeklilerin ve memurların gözü temmuzdaki zam döneminde. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ara zamma kapıları kapadı. Bakan Işıkhan her ne kadar 'ara zam yok' dese de asgari ücrete ara zam iddiaları gündem olmaya devam ediyor. Son kulislerde ise asgari ücrete 3-4 bin TL zam geleceği öne sürülüyor.
Sözcü TV sunucusu Can Coşkun, asgari ücrete ara zam kulislerinde konuşulanları aktardı. Coşkun, "Kulisler, hesaplar duyuyoruz. Birçok gazetede asgari ücrete düzenleme iddiası gördük. Asgari ücrete 3-4 bin lira düzenleme yapılacağı iddiası var." dedi.
İddialara ilişkin olarak Ekonomist Erdal Özel, "Asgari ücrete düzenleme gelme ihtimalini çok düşük görüyorum. Bir tarafta da realite var." dedi.
Özel şu ifadeleri kullandı:
"17 bin 2 TL'den 20 bine çıkma ihtimali var ama ben bunu zayıf görüyorum."
"Asgari ücretin genele yayılmış olması konuşulmalı. Yoksulluk sınırı 17 bin TL seviyesinde."
"Asgari ücrete yeni bir düzenlemeden ziyade kanunların kökten değişmesinden yanayım. En azından devreye kıdem konusu girsin. Kıdemli insanlar asgari ücretle çalıştırmasınlar artık. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor demek zorundayım."