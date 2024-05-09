Bakan Işıkhan zam yok demişti ama... Asgari ücrete ara zamda son kulis! Canlı yayında rakam duyurdu

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle alım gücü günden güne erirken çalışanların, emeklilerin ve memurların gözü temmuzdaki zam döneminde. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ara zamma kapıları kapadı. Bakan Işıkhan her ne kadar 'ara zam yok' dese de asgari ücrete ara zam iddiaları gündem olmaya devam ediyor. Son kulislerde ise asgari ücrete 3-4 bin TL zam geleceği öne sürülüyor.

