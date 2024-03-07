Evi olan herkesi ilgilendiriyor: Zorunlu olacak, yeni sigorta yolda!

"DEPREME 1.1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK HARCANDI"

Türkiye'nin geçen sene depreme 1,1 trilyon liranın üzerinde kaynak harcadığını bildiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu deprem sigortası bir nebze de olsa bu yaraların sarılmasında faydalı oldu. Bölgedeki yaklaşık 500 bin hasar başvurusuna yaklaşık 35 milyar lira ödeme yapıldı. Dolayısıyla biz zorunlu deprem sigortasını, yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve sadece depremle sınırlı olmasın istiyoruz.