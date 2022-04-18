Bakanlık tek tek açıkladı! Defineden ne kadar pay alınır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili faaliyetler başlığı altında define avcılarının merak ettiği sorulara yanıt verildi. Sabah’ta yer alan haberde, define avcılarının kazı çalışmalarının nasıl yapılacağına, define aramak için nasıl bir yol izleyeceklerine, çalışma yapılacak arazinin mülkiyeti başkasına aitse ne yapılması gerektiğine, bir tarihi eser bulunduğunda para alınıp, alınmayacağına ve internette eser satışının mümkün olup olmadığı konusuna açıklık getirildi.

DEFİNE ARAMAK İÇİN NE YAPILMALI? Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire Define Arama Yönetmeliği'nin 7. maddesinde yer alan belgelerle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Yerin ekili, dikili, meskûn, gayrimeskûn, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

TÜRKİYE GENELİNDE DEFİNE ARAMAK İÇİN İZİN ALMAK MÜMKÜN MÜ? Türkiye genelinde define arama izni verilemez. Define aranacak yer 50 metrekareyi ve 10 metre derinliği geçemez.

DEFİNE ARAMAK İSTENEN ARAZİNİN MÜLKİYETİ KİŞİYE AİT DEĞİLSE NE YAPILMALI? Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, (üzerinde hangi konu hakkında izin verildiğine dair bir bilgi bulunan yazılı belge) tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısının alınması gerekiyor. Define aramak istenilen arazinin birden çok sahibi varsa tüm hissedarlardan noterden tasdikli muvafakatname alınmalı.

DEFİNE ARAMA KAZISI SONUCUNDA BULUNAN DEFİNEDEN NE KADAR PAY ALINIR? Bulunan definenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define, Hazineye ait arazide bulunmuşsa yüzde ellisi define arayıcısına; özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa yüzde kırkı define arayıcısına, yüzde onu ise mülk sahibine verilir.