FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Balon balığı destek ödemeleri ne zaman verilecek? Balon balığı destek ödemesi ne kadar?

Balon balığı destek ödemeleri ne zaman verilecek? Balon balığı destek ödemesi ne kadar?

28.06.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balon Balığı avcılığını desteklemek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tebliğ hazırlandı ve Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre istilacı balon balığını avlayan balıkçılara, balon balığının türüne göre belirli miktarlarda ödemeler yapılacak. Peki Balon balığı destek ödemeleri ne zaman verilecek? Balon balığı destek ödemesi ne kadar? İşte ayrıntılar...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ hazırlandı ve bu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun ardından "Balon balığı destek ödemeleri ne zaman verilecek?" , "Balon balığı destek ödemesi ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Balon Balığı destek ödemeleri ne zaman?

Balon balığı türünün 500 bin adedine kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu. 5 milyon adede kadar ise adet başına 50 kuruş destek ödemesi sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı istilacı Balon Balığı için önlem aldı. Balon Balığı avlayanlara balık başına ücret verilecek.
Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğde balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor.
Destek paketi kapsamınsa lagocephalus spadiceus, lagocephalus sceleratus, lagocephalus suezensis, lagocephalus lagocephalus, lagocephalus guentheri, sphoeroides pachygaster, tylerius spinosissimus, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor.
Belirtilen süreç içinde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira ödeme yapılıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
balon balığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Kripto para borsası Binance için çarpıcı karar!

Kripto para borsası Binance için çarpıcı karar!

Sürat kargo satışa çıkarıldı!

Sürat kargo satışa çıkarıldı!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.