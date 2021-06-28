Balon balığı destek ödemeleri ne zaman verilecek? Balon balığı destek ödemesi ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ hazırlandı ve bu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun ardından "Balon balığı destek ödemeleri ne zaman verilecek?" , "Balon balığı destek ödemesi ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Balon Balığı destek ödemeleri ne zaman?

Balon balığı türünün 500 bin adedine kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu. 5 milyon adede kadar ise adet başına 50 kuruş destek ödemesi sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı istilacı Balon Balığı için önlem aldı. Balon Balığı avlayanlara balık başına ücret verilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğde balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor.

Destek paketi kapsamınsa lagocephalus spadiceus, lagocephalus sceleratus, lagocephalus suezensis, lagocephalus lagocephalus, lagocephalus guentheri, sphoeroides pachygaster, tylerius spinosissimus, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor.