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Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık faizleri gören gözüne inanamadı! 10 bin lirada bile hesap kabarık…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.03.2024 08:28
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İhtiyaç kredisi faizleri ay başından bu yana yükselmeye devam ediyor. Atılan son sıkılaşma adımlarının ardından bireysel kredi başvurusu yapacak vatandaşlar için güncel faiz oranları aylıkta yüzde 7’ye kadar dayandı. Peki hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 10 bin lira kredide 12 ay vade sonunda geri ödenecek toplam rakam...

Sıkılaşma adımlarında en ciddi önlemler bu ay itibarıyla gelmeye başladı. Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri kullanımı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı peş peşe kararlar ile yeniden düzenlendi. TCMB’nin ihtiyaç kredisinde bankaların aylık büyüme sınırını Mart başında yüzde 2’ye düşürmesinin ardından ihtiyaç kredisi faizleri aylık 6,7 seviyesine kadar çıktı. Bu kapsamda 10 bin lira ve 12 ay vadeli plana göre yapılan hesaplamada en düşük 11.216 lira, en yüksek ise 16.832 lira geri ödenecek.

Anlık Borsa

İŞTE BANKA BANKA FAİZ ORANLARI VE 10 BİN LİRADA GERİ ÖDENECEK RAKAM

Odeabank

Odeabank
  • Aylık faiz: Yüzde 6,69
  • Yıllık Maliyet: Yüzde 187,58
  • Toplam Geri Ödeme: 16.832 TL

Yapı Kredi

Yapı Kredi
  • Aylık faiz: Yüzde 6,70
  • Yıllık Maliyet: Yüzde 172,15
  • Toplam Geri Ödeme: 16.514 TL

Akbank

Akbank
  • Aylık faiz: Yüzde 5,55
  • Yıllık Maliyet: Yüzde 133,54
  • Toplam Geri Ödeme: 15.282 TL

Denizbank

Denizbank
  • Aylık faiz: Yüzde 5,32
  • Yıllık Maliyet: Yüzde 130,61
  • Toplam Geri Ödeme: 15.040 TL

Halkbank

Halkbank
  • Aylık faiz: Yüzde 5,20
  • Yıllık Maliyet: Yüzde 120,5
  • Toplam Geri Ödeme: 14.915 TL
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ihtiyaç kredisi faiz oranları
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