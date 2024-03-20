Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık faizleri gören gözüne inanamadı! 10 bin lirada bile hesap kabarık…

Sıkılaşma adımlarında en ciddi önlemler bu ay itibarıyla gelmeye başladı. Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri kullanımı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı peş peşe kararlar ile yeniden düzenlendi. TCMB’nin ihtiyaç kredisinde bankaların aylık büyüme sınırını Mart başında yüzde 2’ye düşürmesinin ardından ihtiyaç kredisi faizleri aylık 6,7 seviyesine kadar çıktı. Bu kapsamda 10 bin lira ve 12 ay vadeli plana göre yapılan hesaplamada en düşük 11.216 lira, en yüksek ise 16.832 lira geri ödenecek.



