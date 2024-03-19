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Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Ev ve araba hayali başka bahara... 400 bin TL kredinin geri ödemesi 1 milyon TL'yi aştı, aylık taksit ise 30 bin TL

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2024 06:48
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Otomobil ve konut almak isteyenlerin hayalleri banka kredilerine takıldı. Taşıt kredisinde bankaların faiz oranı yüzde 6'ya dayanırken, 400 bin TL'lik bir kredinin 36 ay vadeyle geri ödemesi 1 milyonu aştı. Aylık ödeme tutarı 30 bin TL'ye dayanırken, konut kredisinde de durum çok da farklı değil. Bankaların 10-12-15 yıllık verdiği konut kredilerinde de faiz oranları yüzde 3 seviyesine geldi.

Banka kredilerinin aylık ödemesi dudak uçuklatıyor. 400 bin liralık taşıt kredisinin 36 aylık taksit ödemesi 30 bin liraya dayandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla otomobil piyasasında bir atış yaşanması beklenirken, yüzde 6'ya dayanan faiz oranları yüzünden vatandaşın araç yenileme hayali başka bahara kaldı. Konut kredilerinde de durum çok farklı değil. Bankaların 10-12-15 yıllık verdiği konut kredilerinde de faiz oranları yüzde 3 seviyesine geldi. İşte detaylar...

Anlık Borsa

Araç ya da konut kredisi çekmek isteyenler kara kara düşünüyor.

Çünkü 400.000 TL - 500.000 TL açığı dahi kalanlar banka kredilerine bakınca hayal kırıklığına uğruyor.

TAŞIT KREDİSİ FAİZİ YÜZDE 6'YA DAYANDI

TAŞIT KREDİSİ FAİZİ YÜZDE 6'YA DAYANDI

Show Haber'de yer alan habere göre; kredi faiz oranların yüzde 6'ya dayandığı görülürken, taksit tutarları da görenleri şaşırtıyor.

36 AYA YAKLAŞIK 30 BİN TL TAKSİT

36 AYA YAKLAŞIK 30 BİN TL TAKSİT

Öyle ki 3 yıllık kredi çekilince bile aylık ödemeler aldı başını gitti. 30.000 TL'ye dayanan taksitler var.

Otomobil almak için 400 bin TL'lik kredi çekmek isteyen bir vatandaşın, 36 ay vadeli bir kredi başvurusunda bulunduğu taktirde geri ödemesi ve aylık ödeme tutarı dikkat çekiyor.

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Konut kredisi Otomobil taşıt kredisi faiz banka kredisi
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