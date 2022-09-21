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Banka promosyonları ile yeni gelişme! Bakanın talimatı sonrası harekete geçtiler

21.09.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Bankaların birbiriyle yarıştığı, kurumların da promosyonları için harekete geçmesiyle birlikte bir promosyon güncellemesi haberi de Bakan Dönmez'den gelmişti. Banka promosyonunun güncellenmesi için ilk adım atıldı. İşte banka promosyonlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

Banka promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi için adeta birbirleriyle yarıştı. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıktı.. Öte yandan Bakan Dönmez, banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talimat gelmişti. Bakanın talimatı sonrası ilk adım atıldı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte, promosyonların alındığı banka yetkilileriyle görüştü.

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SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNİ İSTEDİLER

İlgili bankanın Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşmede TTK işçilerine 2020 yılında ödenen promosyon ücretlerinin günümüz şartlarında düşük kaldığını belirten, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının banka promosyonlarını güncelleyerek yüksek bedeller ödediklerini örnekleriyle anlatan Eroğlu ve Yeşil, TTK işçilerini ilgilendiren banka promosyon sözleşmesinin yenilenmesini istediler.

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BAKAN DÖNMEZ TALİMAT VERMİŞTİ

Banka Batı Karadeniz Bölge Müdürü Mustafa Kaya da TTK ile promosyon sözleşmesinin en kısa sürede yenilenmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) banka promosyonlarının güncellenmesi talebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Filyos ve Amasra ziyaretlerindeki görüşmelerinde Genel Başkan Hakan Yeşil ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından iletilmişti. Bunun üzerine Bakan Dönmez, 20 Eylül 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesesi’nda çalışan madencileri ziyaretinde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’na banka promosyonlarının güncellenmesi talimatını vermişti.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yapı Kredi’nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül’e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka
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