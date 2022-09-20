Banka promosyonunda yeni rakam: Tüm çalışanlara 28 bin TL verilecek

Banka promosyonuyla ilgili haberler gelemye devam ediyor. Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi için adeta birbirleriyle yarıştı.

Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıktı. Öte yandan kurumlar personelinin promosyonunu artırmak için harekete geçti.

SEYHAN BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA 28 BİN 100 TL PROMOSYON

Seyhan Belediyesi, belediye bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerin banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Bu çerçevede promosyon tutarı kişi başı net 28 bin 100 TL oldu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

Anadolu Üniversitesi’nde ise maaş promosyonu rekoruna imza atılmıştı. Gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesinde 41 bin 500 TL ücrette anlaşılmıştı. Üniversitenin 5 bin 500 çalışanının tamamının faydalanacağı promosyon, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödeneceği bilgisi verilmişti.