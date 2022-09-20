FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Banka promosyonunda yeni rakam: Tüm çalışanlara 28 bin TL verilecek

Banka promosyonunda yeni rakam: Tüm çalışanlara 28 bin TL verilecek

20.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları vatandaşların gündeminden düşmüyor. TEB’in Anadolu Üniversitesi’ne verdiği 41 bin 500 liranın ardından bir promosyon haberi daha geldi. Seyhan Belediyesi çalışanlarına 28 bin 100 TL promosyon verecek.

Banka promosyonuyla ilgili haberler gelemye devam ediyor. Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi için adeta birbirleriyle yarıştı.
Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıktı. Öte yandan kurumlar personelinin promosyonunu artırmak için harekete geçti.

iStock-1291651376 (1)

SEYHAN BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA 28 BİN 100 TL PROMOSYON

Seyhan Belediyesi, belediye bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerin banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Bu çerçevede promosyon tutarı kişi başı net 28 bin 100 TL oldu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

Anadolu Üniversitesi’nde ise maaş promosyonu rekoruna imza atılmıştı. Gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesinde 41 bin 500 TL ücrette anlaşılmıştı. Üniversitenin 5 bin 500 çalışanının tamamının faydalanacağı promosyon, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödeneceği bilgisi verilmişti.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yapı Kredi’nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül’e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Promosyon çalışan emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi!

Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi!

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Araç sahipleri dikkat! Büyük artış: 9 bin lirayı geçti

Araç sahipleri dikkat! Büyük artış: 9 bin lirayı geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.