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Bankacılıkta yeni dönem: "Ödeme İste" sistemi başlıyor!

24.01.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu. "Ödeme İste", ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu. "Ödeme İste", ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor. TCMB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, "Ödeme İste" sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmet olarak tanımlanıyor.

"Ödeme İste" sistemiyle, para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi banka üzerinden giriliyor. Karşı tarafa kendi bankası, uygulama üzerinden uyarı yolluyor ve gönderi yapılıp yapılmayacağını soruyor. Onay verildiği takdirde FAST üzerinden para hemen yollanıyor. "Ödeme İste", kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması, öğrenciye harçlık gönderilmesi, borçluya ek süre verilmesi gibi konularda kolaylık sağlıyor.

Bankalardan yapılan açıklamalarda, bankaların kendi mobil uygulamalarını "Ödeme İste"sistemine uygun hale getirdikleri ve sistemi destekledikleri görülüyor.

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VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı kullanan bireysel ve ticari müşterilerin, "Ödeme İste" hizmeti sayesinde güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşadıkları belirtilerek, projenin, müşteriler arasındaki ödeme isteme akışlarını kolaylaştırarak finansal işlemleri daha erişilebilir kıldığı kaydedildi.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, Vakıfbank'ın "Ödeme İste" ile çoklu ödeme isteme işlemlerini gerçekleştiren kullanıcıların, aynı zamanda fatura veya kart harcamaları gibi ödemeleri de farklı kişilerle paylaşabileceğini dile getirdi.

Ödeme işlemlerini kolaylaştıran projenin önemine değinen Merdan, "VakıfBank, paydaş olduğu projeyle ödemelerin, dijital kolaylığında gerçekleşmesine olanak sağlıyor. Dijitallik, bugünün kolaylığını sağlamaktan ziyade yarının temellerini oluşturmak için önemlidir. Bu yaklaşımla 'dijital kolaylaştırır' görüşümüzü odağımıza alarak Ödeme İste'yi müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer de yaptığı açıklamada, "Ödeme İste" özelliğinin taraflar arasındaki transfer işlemlerini kolaylaştırmak adına hazırlandığına ve para istemenin yeni ve alternatif yolu olarak öne çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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"Bu özellik sayesinde müşterilerimiz, bekledikleri bir ödeme varsa ya da nakde ihtiyaç duyduklarında, tanıdıklarının Garanti BBVA veya başka bankalarda bulunan hesaplarına para transferi talebinde bulunabiliyor. Tanıdığı kişinin hesap bilgilerini girerek ödeme isteğini başlatıyor ve karşı taraf kabul ettiği takdirde ödeme FAST ile kendilerine iletiliyor. Örneğin harçlık isteme, acil nakit ihtiyacı ya da beklenen ödemeler gibi durumlarda dijital kanallarımızdan kolayca para transferi talep edebiliyorlar."

İş Bankasından yapılan açıklamada ise sistemle banka müşterilerinin, farklı ihtiyaç ya da alacakları için nakit taleplerini, dijital bankacılık kanalından ödeme yapacak tarafa ileterek kolayca ödeme isteyebileceği aktarılarak, müşteri talebinin onaylanması durumunda söz konusu tutarın anında hesaba geçeceği bildirildi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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"Ödeme İste" sistemi başlıyor!

Soru 1: "Ödeme İste" sistemi nedir?

Soru 1: "Ödeme İste" sistemi nedir?

Sistem, ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor. "Ödeme İste", bir ödeme sistemi ve ödeme aracı/kanalı değil, ödeme öncesi kullanılan bir altyapı özelliği taşıyor.

"Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli?

"Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli?

"Ödeme İste" sisteminin kullanılabilmesi için alacaklı tarafından borçlunun hesap bilgileri, yani, Kolay Adres, TR Karekod ya da IBAN+Ad Soyad bilgilerinin bilinmesi gerekiyor.

"Ödeme İste" sistemi alacaklı ve borçlu farklı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı (ÖHS) ile çalıştıklarında da kullanılabiliyor mu?

"Ödeme İste" sistemi alacaklı ve borçlu farklı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı (ÖHS) ile çalıştıklarında da kullanılabiliyor mu?

Evet, kullanılabiliyor.

"Ödeme İste" sisteminde, alacaklı ödeme talebi ilettiğinde borçlunun nasıl haberi olacak?

"Ödeme İste" sisteminde, alacaklı ödeme talebi ilettiğinde borçlunun nasıl haberi olacak?

Borçlunun ÖHS'si, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kendi iç sistemleri üzerinden "Ödeme İste" oluşturarak borçluya anlık bildirim iletir.

"Ödeme İste" sisteminde, borçlu kendisine iletilen ödeme talebini reddedebilir mi?

"Ödeme İste" sisteminde, borçlu kendisine iletilen ödeme talebini reddedebilir mi?

Evet, borçlu "Ödeme İste"ye yanıt olarak kabul ve ret cevabı verebilir.

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