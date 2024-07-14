Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi şaşırttı: Merkez Bankası'nın verilerinde ortaya çıktı: İşte banka banka yeni oranlar...

Mevduat faizlerinde ibre terse döndü. Bir süredir düşüşte olan TL mevduat faizlerinde tablo değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Mevduat faizlerinde yaşanan gerileme yerini artışa bıraktı.

28 Haziran haftasında 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı yüzde 59,2 olarak gerçekleşirken, 5 Temmuz haftasında faiz oranı yüzde 59,5 olarak kaydedildi.



