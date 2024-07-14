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  4. Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi şaşırttı: Merkez Bankası'nın verilerinde ortaya çıktı: İşte banka banka yeni oranlar...

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi şaşırttı: Merkez Bankası'nın verilerinde ortaya çıktı: İşte banka banka yeni oranlar...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.07.2024 08:29
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Bankada parası olanların yatırım aracı olarak tercih ettiği mevduat faizinde bir süredir devam eden düşüş durdu. Merkez Bankası verilerinde yeni faiz oranı ortaya çıktı. Bankalar da mevduat faizi oranlarını yeniledi. En yüksek faiz oranını hangi bankalar veriyor. 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinde ibre terse döndü. Bir süredir düşüşte olan TL mevduat faizlerinde tablo değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Mevduat faizlerinde yaşanan gerileme yerini artışa bıraktı.

28 Haziran haftasında 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı yüzde 59,2 olarak gerçekleşirken, 5 Temmuz haftasında faiz oranı yüzde 59,5 olarak kaydedildi.

Express

ON Dijital (ON Plus)

ON Dijital (ON Plus)

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 20.679,45 TL

Vade sonu ödeme: 520.679,45 TL

Alternatif Bank (Vov Hesap)

Alternatif Bank (Vov Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 21.490,41 TL

Vade sonu ödeme: 521.490,41 TL

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 21.084,93 TL

Vade sonu ödeme: 521.084,93 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 19.057,53 TL

Vade sonu ödeme: 519.057,53 TL

ING (e-Turuncu Hesap

ING (e-Turuncu Hesap

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 21.084,93 TL

Vade sonu ödeme: 521.084,93 TL

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Anahtar Kelimeler:
banka Merkez Bankası mevduat faizi oran
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