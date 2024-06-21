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Bankalar rakamları yükseltti! FAİZSİZ KREDİ fırsatında liste belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.06.2024 14:07
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SIFIR FAİZLİ KREDİ... İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerindeki yüksek faiz oranları konuşulurken bankaların yeni müşterileri için hazırladıkları sıfır faizli kredilerde de yeni gelişmeler yaşandı. Bankalar sıfır faizli kredide rakamları yükseltti.

Merkez Bankası'nın adımları sonrası ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faizler uçuşa geçti. Vatandaşlar en düşük faizli kredileri araştırırken bazı bankalar ise sıfır faizli kredilerinde miktarları yükseltti. Hangi bankalar ne kadar sıfır faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...

Express

QNB Finansbank

QNB Finansbank

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, QNB Finansbank yeni müşterilere özel 30 bin TL kredi açıyor. 3 ay vadeli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi şeklinde QNB Finansbank’tan 30 bin TL kullanabilirsiniz.

Akbank

Akbank

Akbank’ın yeni müşterilere özel taksitli nakit avans kampanyası 20 bin TL. Vade ise 3 ay. Sıfır faizli 20 bin TL’yi üç ayda ödeyebilecek durumunuz varsa Akbank sizin için iyi bir seçenecek olabilir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA

Garanti BBVA’nın yeni müşterilere özel 30 bin TL kredi kampanyası bulunuyor. 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans şeklinde kullandırılan kredide faiz yok.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

İş Bankası’nın sıfır faizli kampanyasında miktar 25 bin TL, vade üç ay. İş Bankası bu krediyi taksitli nakit avans şeklinde kullandırıyor.

TEB

TEB

Türkiye Ekonomi Bankası’nın yeni müşteri kampanyasıyla en fazla sıfır faizli krediyi açan banka olarak öne çıkıyor. TEB’in sıfır faizli 35 bin TL’lik kampanyası şu şekilde: 6 ay vadeli 10 bin TL, 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.

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banka faizsiz kredi
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