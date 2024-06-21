Bankalar rakamları yükseltti! FAİZSİZ KREDİ fırsatında liste belli oldu

Merkez Bankası'nın adımları sonrası ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faizler uçuşa geçti. Vatandaşlar en düşük faizli kredileri araştırırken bazı bankalar ise sıfır faizli kredilerinde miktarları yükseltti. Hangi bankalar ne kadar sıfır faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...

