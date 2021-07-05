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Bankalar sıraya girdi, promosyon fırsatı büyüdü! Emekliye 2000 TL gelir

05.07.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında yapılan zamnın yanında, bankalar da yeni emekli müşterisi için sıraya girdi. Promosyon fırsatları büyürken, emekliye 2 bin TL’ye varan kampanyalar sağlandı. Emekliler tercih edecekleri bankaya göre fırsatlardan yararlanabilecek.

Hem devlet hem de özel bankalar yeni emekli müşterileri için sıraya girdi. Yeni emekliler ile birlikte daha önce emekli olanları da kendilerine çekmek isteyen bankalar 500TL’den 2 bin TL’ye varan promosyon miktarları belirledi. Emekliler seçecekleri bankadan maaşlarının yanında promosyon da alacak. Fırsatları kaçırmamak için bankaların listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.

İŞTE BANKALARIN VERECEĞİ PROMOSYON LİSTESİ

Yeni emekliler maaşları bağlanmasından itibaren, bu promosyondan yararlanabilirken 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar da bu fırsattan yararlanabiliyor.
Maaşa göre verilen promosyon miktarları en düşük 500 olurken, özel bankalar bu miktarları daha da yüksek tutuyor.
Emekliler bankaların sunmuş olduğu bu fırsatlardan yararlanmak için koşulların olup, olmadığını da sorguluyor.
Kimi banka hiçbir ek koşul istemezken, kimisi de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.
Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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