Bankalar sıraya girdi, promosyon fırsatı büyüdü! Emekliye 2000 TL gelir

Hem devlet hem de özel bankalar yeni emekli müşterileri için sıraya girdi. Yeni emekliler ile birlikte daha önce emekli olanları da kendilerine çekmek isteyen bankalar 500TL’den 2 bin TL’ye varan promosyon miktarları belirledi. Emekliler seçecekleri bankadan maaşlarının yanında promosyon da alacak. Fırsatları kaçırmamak için bankaların listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.

İŞTE BANKALARIN VERECEĞİ PROMOSYON LİSTESİ

Yeni emekliler maaşları bağlanmasından itibaren, bu promosyondan yararlanabilirken 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar da bu fırsattan yararlanabiliyor.

Maaşa göre verilen promosyon miktarları en düşük 500 olurken, özel bankalar bu miktarları daha da yüksek tutuyor.

Emekliler bankaların sunmuş olduğu bu fırsatlardan yararlanmak için koşulların olup, olmadığını da sorguluyor.

Kimi banka hiçbir ek koşul istemezken, kimisi de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.