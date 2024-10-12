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Bankalarda '99 bin TL' yoğunluğu! Kredi kartı teklifi sonrası herkes aynı şeyi sorguluyor: Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.10.2024 12:15
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Kredi kartlarından artık ek ödeme alınacak. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifine göre 100 bin TL'lik kredi kartı olanlardan 750 lira savunma sanayi fonu payı alınacak. Detayları açıklanan yeni vergi paketi bir anda tartışma yaratırken, bankalarda '99 bin TL' yoğunluğu yaşanıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren çok sayıda kişinin bankalarından kart limitini 99 bin liraya düşürülmesini talep ettiği öğrenildi. Peki kredi kartı limiti nasıl düşürülür? İşte yanıtı...

Yeni vergi düzenlemesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Gayrimenkulden, araç satışına, kol saatinden, dronlara kadar A'dan Z'ye hemen hemen her şeye getirilmesi planlanan ek ödemeler için AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu yeni vergi paketinde en çok dikkat çeken ise kredi kartlarına getirilmek istenen ek ödeme oldu.

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100 BİN LİRA ÜZERİ KART LİMİTİNE 750 TL EK ÖDEME

100 BİN LİRA ÜZERİ KART LİMİTİNE 750 TL EK ÖDEME

Söz konusu kanun teklifine göre limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

46 MİLYAR TL GELİR HEDEFLENİYOR

46 MİLYAR TL GELİR HEDEFLENİYOR

Katılma payı ödemelerinin ise Savunma Sanayii Destekleme Fon için aktarılacağı açıklanırken, 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik gelir hedeflendiği belirtildi.

KREDİ KARTLARINDAN ALINACAK PAYA TEPKİ

KREDİ KARTLARINDAN ALINACAK PAYA TEPKİ

AK Parti'nin Meclis'e getirdiği yeni vergi paketi teklifi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bazı vatandaşların kredi kartından alınacak katılma payına tepki gösterdiği görüldü.

BANKALARA 99 BİN TL AKINI

BANKALARA 99 BİN TL AKINI

Paramedya.com’un 3 ayrı banka kaynağından elde ettiği bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren çok sayıda kişi çağrı merkezine başvurarak kart limitinin 99 bin liraya düşürülmesini talep etti.

KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Teklifin yasalaşması durumda bankanızın mobil veya internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak kredi kartı limitinizi düşürebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı banka
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