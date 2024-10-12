Bankalarda '99 bin TL' yoğunluğu! Kredi kartı teklifi sonrası herkes aynı şeyi sorguluyor: Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?

Yeni vergi düzenlemesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Gayrimenkulden, araç satışına, kol saatinden, dronlara kadar A'dan Z'ye hemen hemen her şeye getirilmesi planlanan ek ödemeler için AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu yeni vergi paketinde en çok dikkat çeken ise kredi kartlarına getirilmek istenen ek ödeme oldu.
Söz konusu kanun teklifine göre limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.
Katılma payı ödemelerinin ise Savunma Sanayii Destekleme Fon için aktarılacağı açıklanırken, 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik gelir hedeflendiği belirtildi.
AK Parti'nin Meclis'e getirdiği yeni vergi paketi teklifi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bazı vatandaşların kredi kartından alınacak katılma payına tepki gösterdiği görüldü.
Paramedya.com’un 3 ayrı banka kaynağından elde ettiği bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren çok sayıda kişi çağrı merkezine başvurarak kart limitinin 99 bin liraya düşürülmesini talep etti.
Teklifin yasalaşması durumda bankanızın mobil veya internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak kredi kartı limitinizi düşürebilirsiniz.