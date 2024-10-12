Bankalarda '99 bin TL' yoğunluğu! Kredi kartı teklifi sonrası herkes aynı şeyi sorguluyor: Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?

Yeni vergi düzenlemesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Gayrimenkulden, araç satışına, kol saatinden, dronlara kadar A'dan Z'ye hemen hemen her şeye getirilmesi planlanan ek ödemeler için AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu yeni vergi paketinde en çok dikkat çeken ise kredi kartlarına getirilmek istenen ek ödeme oldu.