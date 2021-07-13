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Bankalardan bayrama özel düşük faizli ihtiyaç kredisi! Akbank, Garanti, Ziraat ihtiyaç kredisi faiz oranları...

13.07.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken kredi ihtiyacı olan ve borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar bankaların verdiği özel düşük faizli kredileri araştırmaya başladı. Bayrama özel kredi fırsatları ile ilgili detaylar merak edilirken, faiz oranlarında ciddi bir düşüş de görüldü. İşte Ziraat, Akbank, Garanti gibi bankalardan bayrama özel düşük faizli ihtiyaç kredisi...

Kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların verdiği özel düşük faizli kredilerini merak ediyor. Bayrama özel ihtiyaç kredilerinin detayları araştırılırken, faiz oranlarında da önemli bir düşüş de görüldü. İşte borçlarını kapatmak isteyen veya nakit paraya ihtiyaç duymakta olan vatandaşlar için bankalardan bayrama özel düşük faizli ihtiyaç kredisi detayları...

Bankalardan bayrama özel düşük faizli ihtiyaç kredisi!

Vatandaşlar bankaların bayrama özel kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bu kredi türleri özellikle normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olması nedeniyle tercih edilmekte.
Özellikle bankaların az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak için oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, Ramazan ve Kurban bayramlarına özel şekilde planlanıp tasarlanıyor.
Nakit paraya ihtiyaç duyan ve borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar tarafından ihtiyaç kredisi detayları merak edilirken, en düşük ihtiyaç kredisi faizi %1.35 olarak gerçekleşti.

50 bin TL'lik kredi için 12 aylık ödeme tablosu nasıl oluyor?

50 bin TL'lik kredi için 12 aylık ödeme tablosu nasıl oluyor?
ING Bank: Kredi Faizi (%): 1,35 Aylık ödeme (TL): 4.618 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 682 TL Yapı Kredi: Kredi Faizi (%): 2,32 Aylık ödeme (TL): 4.958 TL Toplam ödeme (TL): 59 bin 765 TL Akbank: Kredi Faizi (%): 1,82 Aylık ödeme (TL): 4.781 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 654 TL Halkbank: Kredi Faizi (%): 1,67 Aylık ödeme (TL): 4.729 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 12 TL
Ziraat Bankası: Kredi Faizi (%): 1,54 Aylık ödeme (TL): 4.683 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 469 TL Türkiye İş Bankası: Kredi Faizi (%): 1,65 Aylık ödeme (TL): 4.722 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 928 TL QNB Finansbank: Kredi Faizi (%): 1,39 Aylık ödeme (TL): 4.632 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 847 TL Fibabanka: Kredi Faizi (%): 1,85 Aylık ödeme (TL): 4.792 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 767 TL
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Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi
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