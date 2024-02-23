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Bankaların yarışı emeklinin radarında: Fark 5 bin TL'ye dayandı! En yüksek promosyonda 'fatura' detayına dikkat!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.02.2024 08:04 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler öncesi emeklilere çifte zam gündemdeyken bankaların emekli promosyonların yarışı da hız kesmeden devam ediyor. Bankalar şubat ayı rakamlarını yeniledi. En yüksek promosyonla en düşük emekli maaşı arasındaki fark 5 bin TL'ye dayandı.

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam sonrası en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler seyyanen zam ve 3 bin TL olarak açıklanan bayram ikramiyelerinde artış sürprizi beklerken gündemine banka promosyonlarına da aldı. Bankaların promosyon miktarları en düşük emekli maaşlarını aştı. En yüksek promosyonda fatura 'detayı' nedir? Emekli promosyonunda bilmeniz gerekenler...

Anlık Borsa

Bankaların promosyon yarışı emeklinin radarında. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasıyla daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar da düğmeye bastı. Bakın en yüksek promosyon tutarı ne kadara çıktı?

Emeklileri yakından ilgilendiren banka promosyonlarına Şubat ayıyla birlikte zam geldi.

Yüzde 49.25'lik zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesiyle bankalar da düğmeye bastı.

BANKALARIN VERDİĞİ EN YÜKSEK PROMOSYON

BANKALARIN VERDİĞİ EN YÜKSEK PROMOSYON

Bankaların verdiği en yüksek promosyon miktarı 15 bin TL'ye yükseltildi.

EN YÜKSEK PROMOSYON İÇİN DİKKAT!

EN YÜKSEK PROMOSYON İÇİN DİKKAT!

Show Haber'de yer alan bilgiilere göre, 15 bin TL promosyon veren banka maaşını taşıma taahüdünü vermesinin yanı sıra emekliden bir de otomatik fatura ödeme talimatı vermesini istiyor.

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Bayram ikramiyesi emekli emekli promosyon seyyanen zam
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