Bankaların yarışı emeklinin radarında: Fark 5 bin TL'ye dayandı! En yüksek promosyonda 'fatura' detayına dikkat!

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam sonrası en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler seyyanen zam ve 3 bin TL olarak açıklanan bayram ikramiyelerinde artış sürprizi beklerken gündemine banka promosyonlarına da aldı. Bankaların promosyon miktarları en düşük emekli maaşlarını aştı. En yüksek promosyonda fatura 'detayı' nedir? Emekli promosyonunda bilmeniz gerekenler...
Bankaların promosyon yarışı emeklinin radarında. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasıyla daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar da düğmeye bastı. Bakın en yüksek promosyon tutarı ne kadara çıktı?
Emeklileri yakından ilgilendiren banka promosyonlarına Şubat ayıyla birlikte zam geldi.
Yüzde 49.25'lik zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesiyle bankalar da düğmeye bastı.
Bankaların verdiği en yüksek promosyon miktarı 15 bin TL'ye yükseltildi.
Show Haber'de yer alan bilgiilere göre, 15 bin TL promosyon veren banka maaşını taşıma taahüdünü vermesinin yanı sıra emekliden bir de otomatik fatura ödeme talimatı vermesini istiyor.