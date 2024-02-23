Bankaların yarışı emeklinin radarında: Fark 5 bin TL'ye dayandı! En yüksek promosyonda 'fatura' detayına dikkat!

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam sonrası en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler seyyanen zam ve 3 bin TL olarak açıklanan bayram ikramiyelerinde artış sürprizi beklerken gündemine banka promosyonlarına da aldı. Bankaların promosyon miktarları en düşük emekli maaşlarını aştı. En yüksek promosyonda fatura 'detayı' nedir? Emekli promosyonunda bilmeniz gerekenler...



