'Banknot' çıkışları devam ediyor: "Burada gurur yapmamak lazım, acilen..."

Küçük, "Son iki yılda enflasyon yüzde 400'ün üzerinde arttı.Artık 100 liralar 200 liralar bir şeye yetmiyor zaten. En ucuz şey 50 -100 TL oldu. Burada gurur yapmamak lazım o yüzden acilen 500 ve hatta 1.000 TL banknot çıkarmak gerekir" ifadesini kullandı.