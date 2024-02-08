'Banknot' çıkışları devam ediyor: "Burada gurur yapmamak lazım, acilen..."

Döviz kurlarında ve enflasyonda yükseliş devam ederken uzun süredir hükümetin 500 TL'lik banknot piyasaya süreceğine yönelik haberler gündemdeki yerini koruyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı işaret edilerek hükümete yeni banknot basma çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Özgür Demirtaş'ın ardından konuyla ilgili bir paylaşım da Cem Küçük'ten geldi. 500 ve 1000 TL'lik banknot basımının acil olduğunu söyleyen Cem Küçük, "Burada gurur yapmamak lazım" yorumunu yaptı.
Türkiye'de en büyük banknot 200 TL. Ekonomistler bir süredir 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Banknot basımı için peş peşe paylaşımlar geldi.
TGRT Haber sunucusu Cem Küçük X hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etikeleyerek “Acilen 500 ve hatta 1.000 TL banknot çıkarmak gerekir sayın bakanım" paylaşımını yaptı.
Küçük canlı yayında paylaşımını hatırlatarak, "Asgari ücret 17 bin TL. 100’lük halinde 170 banknot, 200’lük olduğunda 85 tane banknot oluyor. Birçok kişiden bu konuda destek gördük. Herkes de söylüyor." diye konuştu.
Küçük, "Son iki yılda enflasyon yüzde 400'ün üzerinde arttı.Artık 100 liralar 200 liralar bir şeye yetmiyor zaten. En ucuz şey 50 -100 TL oldu. Burada gurur yapmamak lazım o yüzden acilen 500 ve hatta 1.000 TL banknot çıkarmak gerekir" ifadesini kullandı.
Dünkü X paylaşımında Özgür Demirtaş da "Uzun süredir Çağrıda bulunuyorum: 500 ve 1000 TL’lik banknot basın diye. Seçim sonrası zaten mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz?" düşüncesini dile getirmişti.