Başta Rusya ve ABD sırada! Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor

Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin ton alabalık ve somon üretimi yapan firma, işlenmiş 3 bin ton Türk somonu ile 2 bin ton alabalığı başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere ABD, Japonya, Kanada, Vietnam gibi ülkelere ihraç etti.

ELAZIĞ'DA YETİŞTİRİLEN ALABALIK VE TÜRK SOMONU, LEZZETİYLE 30 ÜLKEDEN TALEP GÖRÜYOR

Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen Türk somonu ve alabalık, ihraç edildiği 30 ülkede lezzetiyle talep görüyor.

Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki modern çiftliklerde alabalık üretimi gerçekleştiren tesis, her yıl ortalama 10 bin ton alabalık ve somonu bünyesindeki balık işleme tesisinde fileto, iç alma, taze ve donuk olarak işleyip yurt dışına ihraç ediyor.

Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin ton alabalık ve somon üretimi yapan firma, işlenmiş 3 bin ton Türk somonu ile 2 bin ton alabalığı başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere ABD, Japonya, Kanada, Vietnam gibi ülkelere ihraç etti.

''TÜRK SOMONUNUN LEZZETİ VE KALİTESİYLE İHRACAT AĞI GENİŞLİYOR'' Balık işleme tesisi müdürü Deniz Erden, AA muhabirine, Fırat Nehri'nin, su kalitesi, soğukluğu, oksijen miktarı ve debisinden dolayı son derece kaliteli ve lezzetli alabalık ve somon yetiştirilmesine imkan sağladığını belirtti.