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Başvuru süresi uzatıldı! Devletten 75 bin TL'lik dev destek! Faiz de yok, teminat da...

10.07.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi anlamda olumsuz etkilenen işletmelere yönelik olarak devletten 75 bin TL’lik destek için başvuru süresi uzatıldı. Desteğe başvuranlar 3 yıl geri ödeme yapmayacağı gibi borcuna faiz de eklenmeyecek.

2020 yılının mart ayından beri koronavirüs salgını ile mücadele veriyoruz. Pek çok kez sokağa çıkma yasakları ilan edildi, mekânlar kapatıldı ve daha pek çok önlem alınmak zorunda kalındı. Bu süreçte belki de en çok işletmeler etkilendi. Devlet bu durumun farkında olarak işletmelere 75 bin TL’lik destek sundu. 3 yıl geri ödemesiz olan bu destekten yararlanmak için başvuru süresi de uzatıldı. Son başvuru tarihine dikkat!

75 bin TL'lik destek için başvuru süresi uzatıldı

Devlet mikro ve küçük işletmelere 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL’lik destek sundu. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Covid- 19 salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik Hızlı Destek Programı'nda başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı.
Bu destekten daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla başvuru süresi uzatıldı. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.
İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, iki bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendiriliyor.

75 BİN TL’LİK DESTEK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

75 BİN TL’LİK DESTEK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
Destekten yararlanma için işletmelerin Covid-19 salgınından önce faaliyette bulunması gerekiyor. Ayrıca 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması şartı da aranıyor.
Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 12 aylık dönem dikkate alınacak.
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