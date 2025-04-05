Bayram dönüşü hava ulaşımına sis engeli! İstanbul'da etkili oluyor, Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal

Ramazan Bayramı tatilinin yarın itibarıyla sona erecek olması nedeniyle tatilciler dönüş yoluna geçti. Yollarda zaman zaman yoğunluk oluşurken, hava trafiğinde de artış var. Ancak İstanbul'a olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı sefer iptalleri peş peşe geliyor.