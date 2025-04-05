FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bayram dönüşü hava ulaşımına sis engeli! İstanbul'da etkili oluyor, Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal

Bayram dönüşü hava ulaşımına sis engeli! İstanbul'da etkili oluyor, Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.04.2025 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala, tatilciler dönüş yoluna geçti. Karayolunda zaman zaman bazı noktalarda yoğunluk meydana gelirken, hava trafiğine ise İstanbul'da sis engeli var. Dün geceden bu yana etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptal ve başka havalimanlarına yönlendirmeler yapılıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin yarın itibarıyla sona erecek olması nedeniyle tatilciler dönüş yoluna geçti. Yollarda zaman zaman yoğunluk oluşurken, hava trafiğinde de artış var. Ancak İstanbul'a olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı sefer iptalleri peş peşe geliyor.

Canlı Borsa

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor.

Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.

Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.

Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu.

Anahtar Kelimeler:
uçak bayram tatili sabiha gokcen havalimani sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP kurultayına saatler kala Tunç Soyer sürprizi! Açıklama geldi

CHP kurultayına saatler kala Tunç Soyer sürprizi! Açıklama geldi

Gram altın için 6 bin TL tahmini! Tarih bile verdi

Gram altın için 6 bin TL tahmini! Tarih bile verdi

Bayram dönüşü hava ulaşımına sis engeli!

Bayram dönüşü hava ulaşımına sis engeli!

Görüntüleri Trump paylaştı! Onlarca Husiyi böyle bombaladı... "Bir daha saldıramayacaklar"

Görüntüleri Trump paylaştı! Onlarca Husiyi böyle bombaladı... "Bir daha saldıramayacaklar"

Milyarderler Trump yüzünden servetlerini kaybediyor

Milyarderler Trump yüzünden servetlerini kaybediyor

Yüzde 25 zamlanmıştı! EPDK tarih verdi

Yüzde 25 zamlanmıştı! EPDK tarih verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.