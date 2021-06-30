Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

"Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" , "Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?" soruları en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Emekliler temmuz ayında hem maaş zammı hem de bayram ikramiyesi alacak. İşte ayrıntılar...

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi, 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak. Emekli ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.

Ramazan bayramı için verilen ikramiye, bayram öncesi emeklilere verilmişti. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda da ikramiyelerin 20 Temmuz'dan önce verileceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı ikramiyesinin hangi günde verileceği henüz net değil ancak ödemelerin 12-19 Temmuz arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİLERİN MAAŞINA ZAM YAPILACAK Temmuz ayının ilk günlerinde haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanacak. Bununla birlikte 6 aylık enflasyon oranları netlik kazanacak. Emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak.