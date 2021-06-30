FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

30.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının sonuna gelinmesiyle emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacağına dair araştırmaları hız kazandı. "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" , "Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Temmuz ayında bayram ikramiyesinin yanında emekliler, 6 aylık enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla maaşına zam alacak. İşte ayrıntılar...

"Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" , "Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?" soruları en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Emekliler temmuz ayında hem maaş zammı hem de bayram ikramiyesi alacak. İşte ayrıntılar...

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi, 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak. Emekli ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.
Ramazan bayramı için verilen ikramiye, bayram öncesi emeklilere verilmişti. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda da ikramiyelerin 20 Temmuz'dan önce verileceği tahmin ediliyor.
Kurban Bayramı ikramiyesinin hangi günde verileceği henüz net değil ancak ödemelerin 12-19 Temmuz arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİLERİN MAAŞINA ZAM YAPILACAK

EMEKLİLERİN MAAŞINA ZAM YAPILACAK
Temmuz ayının ilk günlerinde haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanacak. Bununla birlikte 6 aylık enflasyon oranları netlik kazanacak. Emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 825 TL OLSUN TALEBİ

EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 825 TL OLSUN TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle emeklilerin taleplerini iletti. Başkan Ergün en düşük emekli aylığının asgari ücret olan 2 bin 825 TL'ye çıkarılmasını istedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

Emeklilikte yeni dönem: Yarın başlıyor

Emeklilikte yeni dönem: Yarın başlıyor

Süre bugün doluyordu! 6 ay daha uzatıldı

Süre bugün doluyordu! 6 ay daha uzatıldı

İşte kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

İşte kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

Yıl sonuna kadar uzatılsın talebi geldi

Yıl sonuna kadar uzatılsın talebi geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.