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Bayram ikramiyesinde dikkat çeken 'dilekçe' detayı! Geri sayım başladı, emeklilere uyarı geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.03.2024 11:12
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Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi verilecek bayram ikramiyelerini beklerken yeni emekli olacaklara da 'dilekçe' uyarısı geldi. 2 -5 Nisan tarihinde ödenecek bayram ikramiyesinden yeni emekli olacaklar yararlanabilecek mi?

Milyonların gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız" açıklamasını yaptı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyenler için önemli uyarılarda bulundu.

Anlık Borsa

KİMLER YARARLANACAK?

KİMLER YARARLANACAK?

Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Kimler yararlanır?’ sorusuna gelince SGK üzerinden maaş alan herkes alabilecek diyebiliriz. Bunlar emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri ikramiye alacaklar."

"Dul yetim aylığı alanlar için ise dosya bazında hissesi oranında ödeme almaktadırlar. "

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor.

Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

"İş kazası sonrası bir gelir bağlandı ise onlara da iş göremezlik oranında ikramiye verilmektedir."

YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT

YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT

Yeni emekli olacaklar emeklilik başvurusu yaptıkları zaman takip eden aydan itibaren maaş almaya hak kazanıyorlar.

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Ramazan Bayram ikramiyesi dilekçe emekli ödeme yeni detayı SGK uzmanı
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