Bayram tatili öncesinde başvuran parasını alıyor! Milyonları ilgilendiren o yasa

Bayram tatili yaklaşırken, birçok insan şimdiden bayram tatil planlarını yapmaya başladı. Buna göre çalışanların bayram tatili öncesinde çeşitli hakları bulunuyor. Bunlar, bayram tatilinden bağımsız olarak verilen 4 gün ücretsiz izin ve bayram tatilinden önce çalışanların izin kullandıkları günlerin parasını önceden alabilme imkanı oluyor. Ancak birçok çalışanın bu durumdan haberi yok.

Talep eden parasını alıyor!

Milyonlarca çalışan, Kurban Bayramı’nda yapılacak 9 günlük bayram tatilini bekliyor. Çalışanların bayram tatili öncesinde işvereninden alacağı bazı haklar da bulunuyor. Çalışan, bu haklardan yararlanabilmek için talepte bulunabiliyor.

İşveren, yıllık izne çıkacak olan bir çalışanına izne çıkmadan önce izin yapacağı günlere dair ödemesini yapmak zorunda. Ayrıca böyle bir durumda çalışan, gideceği yol uzak bir yol ise, durumu ispatlayarak işvereninden 4 gün süreyle ekstradan yol izni talep edebiliyor.

Birçok çalışan, Kurban Bayramı öncesinde yıllık izin kullanarak tatillerini uzatmak istiyor. Bu talepleri gerçekleşen çalışanlar, bayram tatilinden sonra yıllık izinlerinden kullanarak, diledikleri kadar tatil yapabiliyor.

Tatilini bu şekilde uzatan çalışanlar, işverenlerinden bayram öncesinde avans ve 4 günlük yol izni talebinde bulunabiliyor. Birçok kişi ise bu haklarını bilmedikleri için, durumdan faydalanamıyor. Ancak tabi ki bu hakkın kullanılması için belirli şartlar da gerekiyor.