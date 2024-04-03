'Beni Reis gönderdi...' AK Parti'de Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

"Kibir çıkışını Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de söylemişti. Yerelde neler oluyor? Bir adam yerele gidiyor diyor ki beni reis gönderdi. 'Beni reis gönderdi, ben reisim adamıyım' Bunlardan artık Erdoğan da çok rahatsız. Bu kibir örneğiyle ilgili ben size bir isim vereyim: Bekir Bozdağ!