'Beni Reis gönderdi...' AK Parti'de Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

AK Parti seçmeni arasında seçim sonuçlarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Tepkiler odağında olan isimler arasında Efkan Ala, Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Osman Nuri Kabaktepe, Mustafa Şen ve Özlem Zengin var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ortada oy kaybının yanında ruh ve kan kaybı da var. Acizlerin yaptığı gibi bu tablonun suçunu millete atamayız' çıkışı ise çok konuşuldu.
AK Parti MYK dün akşam Erdoğan liderliğinde toplandı. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın A takımındaki bazı isimleri değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı şekilde bakanlar arasında da değişen isimler olabilir.
Gazeteci Nevzat Çelik, Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamaları sonrasında AK Parti'deki mevcut durumu değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı. Yerelde 'Beni reis gönderdi' diyerek her kapıyı açan tipler olduğunu dile getiren Nevzat Çelik, 'Kibir' hakkında da Bekir Bozdağ'ın ismini verdi!
"Kibir çıkışını Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de söylemişti. Yerelde neler oluyor? Bir adam yerele gidiyor diyor ki beni reis gönderdi. 'Beni reis gönderdi, ben reisim adamıyım' Bunlardan artık Erdoğan da çok rahatsız. Bu kibir örneğiyle ilgili ben size bir isim vereyim: Bekir Bozdağ!
Bekir Bozdağ Yozgatlı. Şanlıurfa'dan da milletvekili seçildi. Bekir Bozdağ'ın paylaşımlarına bakın kazanan rakip belediye başkanını isim vermeden tebrik etmiş. Kendi partisinden olanları isim vererek ilçe ilçe kazananları tebrik etmiş. Neden kucaklayıcı olamıyorsunuz, üstelik daha kesin sonuçlar da açıklanmadı. Kibir tam da bu!
Yozgat'ta neler oldu? Yozgat'taki aday belirleme süreçlerinin tamamında Bekir Bozdağ vardı. AK Parti hem Yozgat'ı hem de Şanlıurfa'yı kaybetti. İki ilde de Yeniden Refah Partisi kazandı.