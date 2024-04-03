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'Beni Reis gönderdi...' AK Parti'de Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

03.04.2024 13:18
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Yerel seçim sonuçları AK Parti için sürprizle sonuçlandı. CHP, Türkiye genelinde birinci parti oldu. Şanlıurfa, Yozgat, Sivas, Kütahya, Afyonkarahisar, Bursa gibi şehirler kaybedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam çok net bir açıklama yaparak 'Parti içindeki kibir abideleriyle hesaplaşma gereğini yapma' mesajı verdi. Bu isimler kim?

AK Parti seçmeni arasında seçim sonuçlarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Tepkiler odağında olan isimler arasında Efkan Ala, Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Osman Nuri Kabaktepe, Mustafa Şen ve Özlem Zengin var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ortada oy kaybının yanında ruh ve kan kaybı da var. Acizlerin yaptığı gibi bu tablonun suçunu millete atamayız' çıkışı ise çok konuşuldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDEFİNDE KİMLER VAR?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDEFİNDE KİMLER VAR?

AK Parti MYK dün akşam Erdoğan liderliğinde toplandı. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın A takımındaki bazı isimleri değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı şekilde bakanlar arasında da değişen isimler olabilir.

'BENİ REİS GÖNDERDİ DİYEREK KAPILARI AÇIYORLAR'

'BENİ REİS GÖNDERDİ DİYEREK KAPILARI AÇIYORLAR'

Gazeteci Nevzat Çelik, Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamaları sonrasında AK Parti'deki mevcut durumu değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı. Yerelde 'Beni reis gönderdi' diyerek her kapıyı açan tipler olduğunu dile getiren Nevzat Çelik, 'Kibir' hakkında da Bekir Bozdağ'ın ismini verdi!

"Kibir çıkışını Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de söylemişti. Yerelde neler oluyor? Bir adam yerele gidiyor diyor ki beni reis gönderdi. 'Beni reis gönderdi, ben reisim adamıyım' Bunlardan artık Erdoğan da çok rahatsız. Bu kibir örneğiyle ilgili ben size bir isim vereyim: Bekir Bozdağ!

KİBİR ÇIKIŞI: "SİZE İSİM VEREYİM BEKİR BOZDAĞ!"

KİBİR ÇIKIŞI: "SİZE İSİM VEREYİM BEKİR BOZDAĞ!"

Bekir Bozdağ Yozgatlı. Şanlıurfa'dan da milletvekili seçildi. Bekir Bozdağ'ın paylaşımlarına bakın kazanan rakip belediye başkanını isim vermeden tebrik etmiş. Kendi partisinden olanları isim vererek ilçe ilçe kazananları tebrik etmiş. Neden kucaklayıcı olamıyorsunuz, üstelik daha kesin sonuçlar da açıklanmadı. Kibir tam da bu!

HEM YOZGAT HEM ŞANLIURFA GİTTİ!

HEM YOZGAT HEM ŞANLIURFA GİTTİ!

Yozgat'ta neler oldu? Yozgat'taki aday belirleme süreçlerinin tamamında Bekir Bozdağ vardı. AK Parti hem Yozgat'ı hem de Şanlıurfa'yı kaybetti. İki ilde de Yeniden Refah Partisi kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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