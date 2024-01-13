Beşiktaş’ta dükkan mı, Miami’de okyanus manzaralı ev mi? 1,5 milyon dolarlık dükkan sosyal medyayı ikiye böldü! “Sanki dünya Ihlamur Sokak’tan ev almak için yarış halinde!”

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan boş bir dükkanın fiyatını soran bir vatandaş aldığı cevap karşısında şoke oldu. Durumu sosyal medya hesabından bir video ile paylaşan vatandaş 63 metrekarelik yer için dükkan sahibinin 1 buçuk milyon dolar istediğini iddia etti.

TEPKİSİNİ BÖYLE DİLE GETİRDİ

Duruma tepki gösteren vatandaş, 'Önünde araba park etmeye yer bile bulamazsınız. 1.5 milyon dolara Miami'de okyanus manzaralı 3 tane ev satın alabilirsiniz kalan parayla da kendinize çok iyi bir Tesla alabilirsiniz. Türkiye'de bir şey sahibi olmak biz gençler için imkansız hale geldi. Lanet olsun' dedi.

OKYANUS MANZARALI EV, TESLA…

Sosyal medyadaki diğer kullanıcılar ise, “Buna dur diyecek kimse yok mu?” , “Sanki dünya Ihlamur Sokak’tan ev almak için yarış halinde!” , “1,5 milyon Amerikan Doları’na Kanada’da okyanus manzaralı nefis bir ev, üstüne bir de kış tatili için tatil evi alırsın. Artanıyla da altına bir Tesla çekersin…” şeklinde yorum yaptı. Bazıları ise o fiyatı normal karşıladı...



