BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?

16 Temmuz'dan itibaren BİM'de birçok ürün uygun fiyattan müşterilerin beğenisine sunulacak. 8 bölmeli çok amaçlı dolap yalnızca 249 TL olacak. Paslanmaz çok bıçaklı blender seti peşin fiyatına 6 taksit 229 TL olacak.
16 Temmuz BİM aktüel ürünler
Yüzde 100 pamuk, 50-70 cm yastık kılıflı tek kişilik nevresim seti 89 TL'den satışa sunulacak. 70-140 cm, kadife, yüzde 100 pamuk plaj havlusunun fiyatı 22,90 TL.
145 cm boy vantilatör peşin fiyatına 6 taksit 149 TL olacak. 8 bölmeli çok amaçlı dolap yalnızca 249 TL'den satılacak. Paslanmaz çelik bıçaklı blender seti peşin fiyatına 6 taksit 229 TL'den satılacak. Öte yandan birçok tekstil ürünü de 16 Temmuz itibarıyla uygun fiyatıyla müşterilerle BİM mağazasında buluşacak.
34 cm ağlayan oyuncak bebek peşin fiyatına 6 taksit 59,90 TL olacak. 32 cm tava 129, 24 cm tava 89 TL'den satılacak. Plastik ürünler ise tek fiyat 4,95 TL'den satılacak.
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