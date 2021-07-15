BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?

16 Temmuz'dan itibaren BİM'de birçok ürün uygun fiyattan müşterilerin beğenisine sunulacak. 8 bölmeli çok amaçlı dolap yalnızca 249 TL olacak. Paslanmaz çok bıçaklı blender seti peşin fiyatına 6 taksit 229 TL olacak.