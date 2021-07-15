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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?

15.07.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM, indirimli ürünler ile müşterini buluşturuyor. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM'de indirimler 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Mutfak araç gereçleri, oyuncak, mobilya ve tekstil ürünleri indirimde olacak.

16 Temmuz'dan itibaren BİM'de birçok ürün uygun fiyattan müşterilerin beğenisine sunulacak. 8 bölmeli çok amaçlı dolap yalnızca 249 TL olacak. Paslanmaz çok bıçaklı blender seti peşin fiyatına 6 taksit 229 TL olacak.

16 Temmuz BİM aktüel ürünler

Yüzde 100 pamuk, 50-70 cm yastık kılıflı tek kişilik nevresim seti 89 TL'den satışa sunulacak. 70-140 cm, kadife, yüzde 100 pamuk plaj havlusunun fiyatı 22,90 TL.
145 cm boy vantilatör peşin fiyatına 6 taksit 149 TL olacak. 8 bölmeli çok amaçlı dolap yalnızca 249 TL'den satılacak. Paslanmaz çelik bıçaklı blender seti peşin fiyatına 6 taksit 229 TL'den satılacak. Öte yandan birçok tekstil ürünü de 16 Temmuz itibarıyla uygun fiyatıyla müşterilerle BİM mağazasında buluşacak.
34 cm ağlayan oyuncak bebek peşin fiyatına 6 taksit 59,90 TL olacak. 32 cm tava 129, 24 cm tava 89 TL'den satılacak. Plastik ürünler ise tek fiyat 4,95 TL'den satılacak.
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bim
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