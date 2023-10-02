BİM'de 5 KG'lık yoğurt stokları tükenecek! İndirime yetişen karlı çıkar! 3 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim 2023 Salı günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İndirimli ürünleri incelemek isteyen birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Tuvalet kağıdı, gül suyu, bulaşık deterjanı, sabun ve duş jeli gibi birçok ürün yarın raflarda yerini alacak. 5 kg yoğurt 109 TL olmak üzere, 500 ml zeytin yağı ise 105,50 TL'den satışa sunulacak. 3 Ekim 2023 Salı gününün BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.