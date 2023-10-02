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  4. BİM'de 5 KG'lık yoğurt stokları tükenecek! İndirime yetişen karlı çıkar! 3 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 5 KG'lık yoğurt stokları tükenecek! İndirime yetişen karlı çıkar! 3 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

02.10.2023 15:31 | Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu, 3 Ekim 2023 Salı günü indirimli fiyatı ile raflarda yerini alacak ürünler nedeniyle merak konusu oldu. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün katalogda yer alıyor. 5 kg yoğurt 109 TL, 500 ml zeytin yağı 105,50 TL, 1 litre ceviz ya da fındık yağı 112,50 TL. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim 2023 Salı ürünleri neler, hangi ürün kaç TL? İşte 3 Ekim 2023 Salı gününün BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim 2023 Salı günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İndirimli ürünleri incelemek isteyen birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Tuvalet kağıdı, gül suyu, bulaşık deterjanı, sabun ve duş jeli gibi birçok ürün yarın raflarda yerini alacak. 5 kg yoğurt 109 TL olmak üzere, 500 ml zeytin yağı ise 105,50 TL'den satışa sunulacak. 3 Ekim 2023 Salı gününün BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 3 EKİM 2023 SALI

Tam Tahıl Ve Pirinç Gevreği 375 g 37,50 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 TL

Kaşar Peyniri 500 g 95 TL

Tereyağ 750 g 159 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 5 L 105 TL

Gül Suyu 32,50 TL

Tuvalet Kağıdı 32'li 3 katlı 132 TL

Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 105 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 99 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU (6 EKİM 2023 CUMA)

BİM AKTÜEL KATALOĞU (6 EKİM 2023 CUMA)
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