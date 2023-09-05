BİM'den evlenecekler için kaçırılmayacak fırsat! Çeyiz paketi 2,799 TL, fastfryer 8.799 TL! 5-8 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen kişiler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 ürünlü çeyiz paketi 2.799,00 TL'ye satışa sunuldu. Öte yandan elektrikli süpürge 1.399, TL, fastfryer 2.799,00 TL'lik fiyatıyla dikkat çekti. İşte 5 Eylül 2023 Salı gününün BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluştu.
Metal Ayaklı Çalışma Masası 699 TL
Çalışma Masası Bodrum 629 TL
TV Sehpası 899 TL
Çok Amaçlı Dolap 999 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 899 TL
2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 725 TL
Cep Telefonu 4.599 TL
TWS Kulaklık 429 TL
Kulaklık Kılıfı 69 TL
Buharlı Ütü 735 TL
Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 249 TL
Elektrikli Düdüklü Tencere 1.399 TL
Fastfryer 2.799 TL
Blender Seti 1.299 TL
Çerezlik Seti 125 TL
Tava 26 cm 77,50 TL