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  4. BİM'den evlenecekler için kaçırılmayacak fırsat! Çeyiz paketi 2,799 TL, fastfryer 8.799 TL! 5-8 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'den evlenecekler için kaçırılmayacak fırsat! Çeyiz paketi 2,799 TL, fastfryer 8.799 TL! 5-8 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

05.09.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel kataloğu 5 Eylül 2023 Salı günü vatandaşların gündeminde yer aldı. Evlenmeyi düşünenler ve hazırlık yapanlar için katalogda ev eşyasından elektroniğe kadar çok sayıda ürün yer aldı. Çeyiz paketi 2,799 TL, fastfryer 8.799 TL fiyatıyla dikkat çekti. Peki, 5 Eylül 2023 Salı günü BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu....

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen kişiler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 ürünlü çeyiz paketi 2.799,00 TL'ye satışa sunuldu. Öte yandan elektrikli süpürge 1.399, TL, fastfryer 2.799,00 TL'lik fiyatıyla dikkat çekti. İşte 5 Eylül 2023 Salı gününün BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DEN EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPANLAR İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluştu.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KAATALOĞU (5 EYLÜL 2023)

Metal Ayaklı Çalışma Masası 699 TL

Çalışma Masası Bodrum 629 TL

TV Sehpası 899 TL

Çok Amaçlı Dolap 999 TL

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 899 TL

2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 725 TL

Cep Telefonu 4.599 TL

TWS Kulaklık 429 TL

Kulaklık Kılıfı 69 TL

Buharlı Ütü 735 TL

Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 249 TL

Elektrikli Düdüklü Tencere 1.399 TL

Fastfryer 2.799 TL

Blender Seti 1.299 TL

Çerezlik Seti 125 TL

Tava 26 cm 77,50 TL

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