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  4. Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası: 'Erdoğan üstünü tamamlayacak' dedi, yeni oran ve tarih verdi! Asgari ücret ve memur zammındaki o detay... 12 bin 500 TL!

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası: 'Erdoğan üstünü tamamlayacak' dedi, yeni oran ve tarih verdi! Asgari ücret ve memur zammındaki o detay... 12 bin 500 TL!

04.01.2024 06:40 | Son Güncelleme:
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Emekli zam oranı belli oldu, gözler şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına en az yüzde 37,56 oranında zam yapılacağı TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla kesinleşti. Milyonlar şimdi de "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorularına yanıt ararken, Ekonomist Nedim Türkmen "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" dedi, ve emekliye ek zam için tarih ve oran verdi. 2024 emekli zammıyla ilgili yeni detaylar

Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu.TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93; 6 aylık enflasyon yüzde 37,57; 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az yüzde 37,56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi de "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

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EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER ERDOĞAN'DA

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER ERDOĞAN'DA

2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek yüzde 37,46'lık emekli zammı tartışmalara neden olurken, beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde. Bunun için tüm gözler ise şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

"ERDOĞAN ÜSTÜNÜ TAMAMLAYACAKTIR"

"ERDOĞAN ÜSTÜNÜ TAMAMLAYACAKTIR"

Sözcü Tv'de konuşan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" diye konuştu.

Ekonomist Türkmen'in açıklamaları şöyle;

"Emekliler şu an için yüzde 37,56 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır ancak Şubat ayında tamamlayacak. Yasa çıkması gerekiyor.

"ZAM ORANI ŞUBATTA YÜZDE 50'YE ÇIKACAKTIR"

"ZAM ORANI ŞUBATTA YÜZDE 50'YE ÇIKACAKTIR"

Şubat ayının ortasına doğru burada bir düzenleme ile refah payıyla bunun yüzde 50'ye tamamlayacağını söyleyebiliriz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 12 BİN 500 TL İDDİASI

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 12 BİN 500 TL İDDİASI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağını düşünüyorum. BU temel aylık ücreti olacak ama bazıları 13 bin-14 bin TL alacak."

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Recep Tayyip Erdoğan Zam
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