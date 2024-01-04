Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası: 'Erdoğan üstünü tamamlayacak' dedi, yeni oran ve tarih verdi! Asgari ücret ve memur zammındaki o detay... 12 bin 500 TL!

Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu.TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93; 6 aylık enflasyon yüzde 37,57; 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az yüzde 37,56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi de "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

