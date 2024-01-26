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  4. Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2024 06:40 | Son Güncelleme:
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Yeni asgari ücretin belli olması, yüksek enflasyon veya zincir marketler... Sebebini hangisiyle açıklamak daha doğru olur bilinmez ama bir gerçek varki o da gıda ürünlerinin gün gün artması. Bir günde 700 ürüne birden zam geldi. Zam şampiyonları belli olurken olan yine vatandaşın bütçesine oldu.

2023 yılının sonunda başlayan zam trafiği 2024'te de hız kesmeden devam ediyor. Markete giden her vatandaş fiyatların yerinde durmadığını anlıyor. Ancak ellerinden bir şey gelmiyor.

Keşfet

Bu kez en çok zamlanan ürünler tereyağı, peynir süt olarak belirlendi.

Yumurta fiyatları da yerinde durmadı. Dün 54 liraya satılan bir ürün bugün 74 lira oldu.

ETİKETLER HIZLA DEĞİŞİYOR

ETİKETLER HIZLA DEĞİŞİYOR

Market çalışanlarının yeni fiyat güncelleme mesaisi uzadı. Zamlanmayan ürün neredeyse kalmadı. Show Haber'de yer alan habere göre marketlerde zam furyası devam ediyor. Zincir marketlerde 700'ü aşkın ürün 1 gecede etiket değişikliğine gitti.

ÇİĞ SÜT FİYATLARI HEPSİNİ VURDU

ÇİĞ SÜT FİYATLARI HEPSİNİ VURDU

Çiğ sütteki artışın ardından fiyatlar adeta uçuşa geçti. 150 liraya satılan bir yoğurt 220 lira oldu. Bir gecede neredeyse 70 lira zamlandı.

TEREYAĞ

TEREYAĞ

950 gramlık bir tereyağ 3 gün önce alsaydınız 352 lira 50 kuruştu. Ancak bugünkü fiyatı 418 lira oldu. Yani tek seferde 60 lira zam geldi.

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Anahtar Kelimeler:
peynir yoğurt tereyağ Zam market Zincir market
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