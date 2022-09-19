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Bitcoin fiyatı ne kadar? FED faiz kararı öncesi Bitcoin düşer mi, ne kadar yükselir?

19.09.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin, kripto paralar arasında en güvenilir olanlardan. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz kararı için (FED) yarın ve sonraki gün toplantı yapılacak. Birçok kişi toplantı öncesi Ethereum'un yanı sıra güncel Bitcoin fiyatı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Bitcoin fiyatı ne kadar? FED faiz kararı öncesi Bitcoin düşer mi, ne kadar yükselir?

Bitcoin fiyatı ile kripto para piyasalarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. FED faiz kararı için yarın ve sonraki gün toplantı gerçekleştirilecek. Peki, Bitcoin fiyatı ne kadar? FED faiz kararı öncesi Bitcoin düşer mi, ne kadar yükselir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

BİTCOİN FİYATI NE KADAR OLDU? 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bitcoin'in değeri değeri 19 Eylül Pazartesi günü yüzde 6,35 düşüş gösterdi.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

BİTCOİN KAÇ DOLAR?
Bitcoin 19 Eylül 2022 Pazartesi günü 18.651,55 dolar alış, 18.651,28 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

BİTCOİN KAÇ TL OLDU?

BİTCOİN KAÇ TL OLDU?
Bugün Bitcoin'in alış fiyatı 344.680,64 TL, satış fiyatı 344.675,65 TL oldu.

BİTCOİN DAHA NE KADAR DÜŞER?

BİTCOİN DAHA NE KADAR DÜŞER?
Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri beklentileri aşan enflasyon verilerini duyurdu. Böylelikle hali hazırda faiz artırması beklenen ABD Merkez Bankası'nın (FED) beklenti kesin hale geldi. Buna göre çok sayıda yatırımcı ABD Merkez Bankası faiz kararının ardından Bitcoin'in daha da düşeceğini düşünüyor.

BİTCOİN NE KADAR YÜKSELİR?

BİTCOİN NE KADAR YÜKSELİR?
Kripto paraların artması ekonomik rahatlamanın olmasının ardından olacak. Uzmanların görüşü bu yönde. 2022'de böyle bir rahatlama beklenmiyor.
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