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Borçlu belediyelerden, asgari ücret maaşına, ilaçların geri ödemesine kadar... Bakan Vedat Işıkhan tek tek anlattı! Ocak ayı zammı için: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.10.2024 11:29
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borçlu olan belediyelerden asgari ücret zammına kadar ülke gündeminde büyük yer edinen konuları tek tek değerlendirdi. Bakan Işıkhan, belediyelerin borçlarını kapatmak için arsa teklif ettiğini açıklarken aynı zamanda asgari ücret için de kritik bir duyuruda bulundu.

Belediyelerin birikmiş borçları, asgari ücretlinin zam için ocak ayını beklemesi, gençlerin istihdama katılmaması ve ilaçların geri ödemesi gibi birçok konu başlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yeni Şafak Gazetesi'ne değerlendirdi.

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BORÇLU BELEDİYELERDEN ASGARİ ÜCRET ÜCRET ZAMMINA İLAÇLARIN GERİ ÖDEMESİNE KADAR... BAKAN IŞIKHAN TEK TEK ANLATTI

BELEDİYELER BORÇLAR NEDENİYLE ZOR DURUMDA

BELEDİYELER BORÇLAR NEDENİYLE ZOR DURUMDA

Belediyelere "SGK borçlarını ödeme" çağrısı üzerine yoğun bir şekilde borçları tecil ve taksitlendirme için başvuruların olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, bunların yanı sıra gayrimenkul teklifinde de bulunan belediyelerin olduğunu söyledi.

"AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL"

"AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL"

Bakan Işıkhan, parti ayrımı yapmadan tüm belediyelere aynı şekilde yaklaşıldığını aktararak, “Zira amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Borçları için belediyelerden 167 gayrimenkul takas teklifinde bulunuldu. Bu tekliflerle birlikte tüm işlemlerin süreci için birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor” dedi.

Ödemeleri geciktiren belediyelerle iletişem geçildiğini aktaran Işıkhan, taksitlendirme ve gayrimenkul teklifinin yapılmasını sağladıklarını söyleyerek, "Birkaç hafta içinde ödeme emirleri ile gecikmede olan borçlardan 5 milyar lirayı aşan tahsilat gerçekleşti. Ayrıca yaklaşık 20 milyar liralık borcun ödenmesi için tecil ve taksitlendirme işlemleri yapıldı. Bunlardan 1,5 milyar lira peşinat tahsil edildi. Kalan tutarlar aylık taksitlerle tahsil ediliyor. Belediyelerin borçlarını gecikmeye girmeden ödemeleri için süreci yakınen takip ediyoruz" cümlelerini kullandı.

BORÇLU BELEDİYELER DİKKAT: HACİZ GELEBİLİR!

BORÇLU BELEDİYELER DİKKAT: HACİZ GELEBİLİR!

Borçları için adım atmayan belediyelere yaptırım olacağını aktaran Işıkhan sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Hiçbir belediye borçları konusunda samimi adım atıp da bizim kayıtsız kaldığımızı iddia edemez. Bu yapıcı tavrımıza rağmen herhangi bir adım atmayan belediyeler de maalesef var. Bunlara da en eski borçlardan başlamak üzere ödeme emirleri göndermek ve sonrasında haciz uygulamak durumundayız. Şunu çok net ifade edeyim, herhangi bir belediyeye icra uygulamışsak, emin olun bizim her türlü uzattığımız eli reddetmiştir, görmezden gelmiştir. Bu yüzden hiçbir belediye lütfen mağdur edebiyatı yapmasın"


İş gücüne katılmayan kadınların ve gençlerin bulunduğunu belirten Bakan Işıkhan, OVP'de yer alan yeni nesil çalışma modellerinin iş gücü değişen ihtiyaçlarına ve teknolojinin iş dünyasına etkilerini ifade ederek, Türkiye'deki çalışma modelinden kaynaklı olarak kadınların ve gençlerin iş hayatına katılmadığını söyledi.

OVP'nin önderliğinde ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin yapılacağını aktaran Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

“Yeni nesil çalışma modelleri, iş güvencesinin zayıflaması anlamına gelmeyecek. Aksine, daha farklı koşullarda çalışma imkânı sunarak çalışma hayatına katılmak isteyip de iş-yaşam dengesini çeşitli faktörlerle kuramayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Şu anda aktif olarak 12. Kalkınma Planımız ve Orta Vadeli Programımızı esas alarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu mevzuat değişiklikleri konusunda önemli çalışmamız var. İşverenlerimiz ve işçilerimiz emin olsunlar ki devletimiz hiçbir kesimi mağdur etmeden çalışma hayatımızı yeni dinamiklere uyumlu hale getirirken hak kaybı yaratmayacak biçimde ihtiyaçlara karşılık verecek düzenlemeleri gerçekleştirecektir.”

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sgk belediye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2025
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