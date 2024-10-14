Borçlu belediyelerden, asgari ücret maaşına, ilaçların geri ödemesine kadar... Bakan Vedat Işıkhan tek tek anlattı! Ocak ayı zammı için: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

"AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL"

Bakan Işıkhan, parti ayrımı yapmadan tüm belediyelere aynı şekilde yaklaşıldığını aktararak, “Zira amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Borçları için belediyelerden 167 gayrimenkul takas teklifinde bulunuldu. Bu tekliflerle birlikte tüm işlemlerin süreci için birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor” dedi.

Ödemeleri geciktiren belediyelerle iletişem geçildiğini aktaran Işıkhan, taksitlendirme ve gayrimenkul teklifinin yapılmasını sağladıklarını söyleyerek, "Birkaç hafta içinde ödeme emirleri ile gecikmede olan borçlardan 5 milyar lirayı aşan tahsilat gerçekleşti. Ayrıca yaklaşık 20 milyar liralık borcun ödenmesi için tecil ve taksitlendirme işlemleri yapıldı. Bunlardan 1,5 milyar lira peşinat tahsil edildi. Kalan tutarlar aylık taksitlerle tahsil ediliyor. Belediyelerin borçlarını gecikmeye girmeden ödemeleri için süreci yakınen takip ediyoruz" cümlelerini kullandı.

