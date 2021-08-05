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Borcu olanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran pişman olur

05.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminden etkilenen pek çok kişinin borçlarını kolayca ödeyebilmesi için yapılandırma yasası çıkarılmıştı. Bu yapılandırmadan prim borcunu ödeyerek Bağ-Kur üzerinden emekli olanlar da yararlanabiliyordu. Son tarihe dikkat!

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi yıllardır ödeyemediği borçlarından kolayca kurtulma imkanı buldu. Borcun neredeyse yüzde 90’ının silinmesiyle pek çok kişi rahat bir nefes aldı. Hala başvurmayanlar için son başvuru tarihine sayılı günler kaldı. Bu fırsatı kaçırmayın!

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 7326 sayılı yapılandırma düzenlemesi ile pek çok kişi yıllarca ödeyemediği borcundan kurtulma imkanı buldu. Yapılandırmaya başvuru için belirlenen son tarih ise 31 Ağustos. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, prim, vergi, matrah borcu gibi olan vatandaşların başvuru tarihini kaçırmaması için yapılandırma kanununa dikkat çekerken, "İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Kasım 2021. İhya sürelerine ilişkin başvuru ise 1 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek." dedi.

“BORCUN TAMAMI ÖDENİRSE KATSAYI UYGULANMAYACAK”

“BORCUN TAMAMI ÖDENİRSE KATSAYI UYGULANMAYACAK”
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşların bu fırsattan yararlanmalı. Milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları sunuluyor. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak.
Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının sona ermesiyle işten çıkan sayında artış yaşanacağı söyleniyordu fakat geçtiğimiz yıllara göre bu dönemde sigortalı sayısı arttı" dedi.
Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos! Kaçıran pişman oluyor

YAPILANDIRMA KOLAYLIK SAĞLIYOR

YAPILANDIRMA KOLAYLIK SAĞLIYOR
Sigorta primlerinin toplanmasında da Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını belirten SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 101 Milyar TL alacağımız yapılandırılmıştı. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunduk. Peşin veya iki taksitle ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde çok avantajlı ödeme planları sunuldu" diye konuştu.
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