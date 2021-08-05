Borcu olanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran pişman olur

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi yıllardır ödeyemediği borçlarından kolayca kurtulma imkanı buldu. Borcun neredeyse yüzde 90’ının silinmesiyle pek çok kişi rahat bir nefes aldı. Hala başvurmayanlar için son başvuru tarihine sayılı günler kaldı. Bu fırsatı kaçırmayın!

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 7326 sayılı yapılandırma düzenlemesi ile pek çok kişi yıllarca ödeyemediği borcundan kurtulma imkanı buldu. Yapılandırmaya başvuru için belirlenen son tarih ise 31 Ağustos. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, prim, vergi, matrah borcu gibi olan vatandaşların başvuru tarihini kaçırmaması için yapılandırma kanununa dikkat çekerken, "İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Kasım 2021. İhya sürelerine ilişkin başvuru ise 1 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek." dedi.

“BORCUN TAMAMI ÖDENİRSE KATSAYI UYGULANMAYACAK” Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşların bu fırsattan yararlanmalı. Milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları sunuluyor. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak.

Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının sona ermesiyle işten çıkan sayında artış yaşanacağı söyleniyordu fakat geçtiğimiz yıllara göre bu dönemde sigortalı sayısı arttı" dedi.

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos! Kaçıran pişman oluyor