Borcu olanlara SGK'den müjde! 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırması ile ilgili başvurular 31 Ağustos tarihine kadar devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) alacakların yeniden yapılandırması kararına göre; yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül’e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacağı ifade edildi.
Borç yapılandırmasına nereden başvurulur?
Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin nerelere başvuracağını açıklayan SGK Başkanı İsmail Yılmaz şunları söyledi:
“İşverenler; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabilecekler.”
Başvuruların takibi nasıl olacak?
Başvuruların takibi için işverenler e-Sigorta üzerinden, 4B kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçluları ise e-Devlet'ten yapılandırılan borçlarını, ödeme ve taksit tutarlarını görebilecek.
Ödeme planlarını görüntüleyen işverenler, ödemelerini banka üzerinden gerçekleştirebilecek.
Taksit imkanı
Borçlarını ödemek isteyenler taksit imkanlarından da faydalanabiliyor.
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