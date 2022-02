Bu da pastırma-sucuk kavgası! Afyon mu? Kayseri mi?

Bağlamış, "Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz. İllerimiz isimleri unutulmuş olunca Kayseri’nin sucuk ve pastırmasını öne sürerek bir açıklama yapma gereğinde bulunuyorlar” dedi.

Biz il müdürümüzü verileri ortaya koyarak açıklama yapmasını istiyoruz. Biz Kayseri olarak Türkiye’nin yüzde 35 sucuk üretimini yapan ve il bazında liderliği devam ettiren iliz. Zannedersem tavuk sucuğu üretimini de et sucuğu üretimi ile karıştırmış.

Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz. Kayseri her zaman liderdir ve her zaman Türkiye’nin yüzde 35-40 sucuk üretimini yapan ildir” ifadelerini kullandı.