Bahis Baronu Erkan Kork'un Instagram biosu şaşkına çevirdi! Milyonlarla oynarken, kendini 'Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela' diye tanıtmış

MYNET DETAY | Erkan Kork ismi bu sabah gelen haberle bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu. Flash TV ve Pozitifbank'ın sahibi Erkan Kork hakkında örgüt lideri yani 'Bahis Baronu' olarak gözaltı kararı çıkarılırken; Kork'un Instagram hesabındaki bir detay ise görenleri şaşkına çevirdi.

ERKAN KORK KENDİNİ 'FAKİR FUKARA, GARİP GUREBA, CAHİL CÜHELA' DİYE TANITMIŞ

Milyonlarca insanı zehirleyen yasa dışı bahsi Türkiye’de yayıp o parayla servet sahibi olduğu iddia edilen Erkan Kork'un Instagram hesabındaki biyografisinde kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" diye tanıttığı görüldü.

Kork'un milyonlarla oynarken kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" diye tanıtması gündem konusu oldu.

ERKAN KORK KİMDİR?

Peki, Türkiye'nin gündemine oturan Erkan Kork kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi ve kariyerine dair detaylar...

1974 yılında İstanbul’da doğan Erkan Kork, eğitim hayatının büyük bölümünü yurt dışında tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, lise eğitimini ise Dubai’de gördü. Daha sonra Paris Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Kork, maliye, proje yönetimi, küresel ekonomi, girişimcilik ve gelir yönetimi gibi alanlarda çeşitli eğitimler aldı.

EĞİTİM HAYATI VE KARİYERİ

2021 yılında CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P sertifikalarını alarak bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında yetkinlik kazandı. Aynı yıl BMI Business School’dan Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifikası’nı aldı. 2022’de işletme yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 2024’te Conley Üniversitesi’nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.

Erkan Kork, kariyerinin başlangıcında ailesine ait şirketlerde yöneticilik yaptı. Daha sonra finans ve teknoloji sektörlerine odaklanarak uluslararası arenada faaliyet göstermeye başladı. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. 2023’te ise Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektörde aktif bir rol üstlendi.

Dubai merkezli WORDFIX TEKNOLOJİ LCC’nin de kurucusu olan Kork, Katar, Dubai ve diğer Orta Doğu ülkelerinde teknoloji ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerine hakim olan Kork, özellikle Orta Doğu’da ekonomi ve finans ilişkileri konusunda uzmanlık kazanmış isimlerden biri olarak öne çıkıyor.