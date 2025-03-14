FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bahis Baronu Erkan Kork'un Instagram biosu şaşkına çevirdi! Milyonlarla oynarken, kendini 'Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela' diye tanıtmış

Bahis Baronu Erkan Kork'un Instagram biosu şaşkına çevirdi! Milyonlarla oynarken, kendini 'Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela' diye tanıtmış

14.03.2025 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı bahis soruşturmasında örgüt lideri yani "Bahis Baronu" olarak gözaltına alınan Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un Instagram hesabına girenler şaşkına döndü. Milyonlarca insanı zehirleyen yasa dışı bahsi Türkiye’de yayıp o parayla servet sahibi olduğu iddia edilen Erkan Kork'un Instagram hesabındaki biyografisinde kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" diye tanıttığı görüldü. Peki, Erkan Kork kimdir ve nereli? İşte biyografisi ve kariyerine dair detaylar...

Bahis Baronu Erkan Kork'un Instagram biosu şaşkına çevirdi! Milyonlarla oynarken, kendini 'Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela' diye tanıtmış

MYNET DETAY | Erkan Kork ismi bu sabah gelen haberle bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu. Flash TV ve Pozitifbank'ın sahibi Erkan Kork hakkında örgüt lideri yani 'Bahis Baronu' olarak gözaltı kararı çıkarılırken; Kork'un Instagram hesabındaki bir detay ise görenleri şaşkına çevirdi.

fgdgdsg

ERKAN KORK KENDİNİ 'FAKİR FUKARA, GARİP GUREBA, CAHİL CÜHELA' DİYE TANITMIŞ

Milyonlarca insanı zehirleyen yasa dışı bahsi Türkiye’de yayıp o parayla servet sahibi olduğu iddia edilen Erkan Kork'un Instagram hesabındaki biyografisinde kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" diye tanıttığı görüldü.

Kork'un milyonlarla oynarken kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" diye tanıtması gündem konusu oldu.

Gl-6Z1SWQAApjEy

ERKAN KORK KİMDİR?

Peki, Türkiye'nin gündemine oturan Erkan Kork kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi ve kariyerine dair detaylar...

hfjh

1974 yılında İstanbul’da doğan Erkan Kork, eğitim hayatının büyük bölümünü yurt dışında tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, lise eğitimini ise Dubai’de gördü. Daha sonra Paris Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Kork, maliye, proje yönetimi, küresel ekonomi, girişimcilik ve gelir yönetimi gibi alanlarda çeşitli eğitimler aldı.

EĞİTİM HAYATI VE KARİYERİ

2021 yılında CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P sertifikalarını alarak bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında yetkinlik kazandı. Aynı yıl BMI Business School’dan Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifikası’nı aldı. 2022’de işletme yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 2024’te Conley Üniversitesi’nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.

Erkan Kork, kariyerinin başlangıcında ailesine ait şirketlerde yöneticilik yaptı. Daha sonra finans ve teknoloji sektörlerine odaklanarak uluslararası arenada faaliyet göstermeye başladı. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. 2023’te ise Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektörde aktif bir rol üstlendi.

RETERTE

Dubai merkezli WORDFIX TEKNOLOJİ LCC’nin de kurucusu olan Kork, Katar, Dubai ve diğer Orta Doğu ülkelerinde teknoloji ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerine hakim olan Kork, özellikle Orta Doğu’da ekonomi ve finans ilişkileri konusunda uzmanlık kazanmış isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu
Canlı Borsa
Onlar için inceleme başlatılacak, mesaj gittiOnlar için inceleme başlatılacak, mesaj gitti
İnşaat üretim endeksi Ocak ayında arttıİnşaat üretim endeksi Ocak ayında arttı
Anahtar Kelimeler:
Instagram Flash TV yasa dışı bahis cezası Erkan Kork Pozitifbank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Bir gün için 6 bin 200 lira istediler...

Bir gün için 6 bin 200 lira istediler...

7'den 70'e herkesin ihtiyacı olacak, sisteme girmek için o şarta dikkat!

7'den 70'e herkesin ihtiyacı olacak, sisteme girmek için o şarta dikkat!

Araçlara alkol kilidi zorunlu mu oluyor? Şartları duyuruldu…

Araçlara alkol kilidi zorunlu mu oluyor? Şartları duyuruldu…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.