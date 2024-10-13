"Bu mümkün değil!" Asgari ücretli için taşlar yerine oturuyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun son düzlükte gelecek olan zammı açıkladı!

Ocak ayına neredeyse sayılı günler kala asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına da az bir zaman kaldı. İşverenlerin ne kadarlık bir zam talep edeceği, hükümetin nasıl bir yol izleyeceği ve TÜRK-İŞ'in maaş beklentisi merakla beklenirken uzmanlardan da tahminler gelmeye devam ediyor.
Deutsche Bank'ın yüzde 25-30 bandında asgari ücret tahmini sonrası uzmanlar hem yapılması beklenen zam tahmini hem de olması gereken zammı aktarmaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun YouTube kanalında asgari ücret için tahminini açıkladı.
Erdursun, asgari ücrete yüksek oranlı bir zam gelmeyeceğini düşünüdüğünü ve bunun sebebi olarak da 2025 yılı enflasyon tahmininin yüzde 17.5 olmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Bu hedefin gerçekleşmesi için de maaşlara yüksek zamların yapılmayacağını söyleyen Erdursun, asgari ücret için zam oranlarını aktararak maaş tablosu oluşturdu.
Yüzde 20'lik bir artış olursa 20 bin 400 lira
Yüzde 25'lik bir artış olursa 21 bin 250 TL
Yüzde 30'luk bir artış olursa 22 bin 100 lira
Yüzde 35'lik bir artış olursa 22 bin 950 lira
Erdursun, asgari ücret görüşmeleri yapılırken işverenin yüzde 20 ile 25 arasında bir teklifle gideceğini aktararak, "Son düzlükte yüzde 30'luk bir artışın olacağını öngörüyorum. Bu durumda asgari ücret 22 bin TL bandında olacaktır" sözlerini kaydetti.
Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini söyleyen Erdursun, "Seçimlere biraz yakın bir süreç olsaydı daha yüksek bir artış gelebilirdi. Hükümet yetkilileri sürekli olarak erken seçimin olmayacağını söylüyor. Zaten muhalefet de seçim için bir şey demiyor" dedi.