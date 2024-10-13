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"Bu mümkün değil!" Asgari ücretli için taşlar yerine oturuyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun son düzlükte gelecek olan zammı açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.10.2024 11:24
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Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına çok az bir zaman kala ne kadar zam geleceği konuşulmaya devam ediliyor. Deustche Bank'ın tahmini sonrası asgari ücrete ne kadar zam geleceği şekillenmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun hem YouTube kanalında hem de katıldığı canlı yayında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Erdursun, geçmiş yıllarda daha yüksek oranda zamların yapıldığını aktararak şu anda oransal zamların bir anlamı kalmadığını söyledi.

Ocak ayına neredeyse sayılı günler kala asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına da az bir zaman kaldı. İşverenlerin ne kadarlık bir zam talep edeceği, hükümetin nasıl bir yol izleyeceği ve TÜRK-İŞ'in maaş beklentisi merakla beklenirken uzmanlardan da tahminler gelmeye devam ediyor.

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ASGARİ ÜCRETE SON DÜZLÜKTE GELECEK ZAMMI AÇIKLADI!

Deutsche Bank'ın yüzde 25-30 bandında asgari ücret tahmini sonrası uzmanlar hem yapılması beklenen zam tahmini hem de olması gereken zammı aktarmaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun YouTube kanalında asgari ücret için tahminini açıkladı.

Erdursun, asgari ücrete yüksek oranlı bir zam gelmeyeceğini düşünüdüğünü ve bunun sebebi olarak da 2025 yılı enflasyon tahmininin yüzde 17.5 olmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Bu hedefin gerçekleşmesi için de maaşlara yüksek zamların yapılmayacağını söyleyen Erdursun, asgari ücret için zam oranlarını aktararak maaş tablosu oluşturdu.

İşte Erdursun'un oluşturduğu maaş tablosu:

İşte Erdursun'un oluşturduğu maaş tablosu:

Yüzde 20'lik bir artış olursa 20 bin 400 lira

Yüzde 25'lik bir artış olursa 21 bin 250 TL

Yüzde 30'luk bir artış olursa 22 bin 100 lira

Yüzde 35'lik bir artış olursa 22 bin 950 lira

"22 BİN TL OLACAKTIR"

"22 BİN TL OLACAKTIR"

Erdursun, asgari ücret görüşmeleri yapılırken işverenin yüzde 20 ile 25 arasında bir teklifle gideceğini aktararak, "Son düzlükte yüzde 30'luk bir artışın olacağını öngörüyorum. Bu durumda asgari ücret 22 bin TL bandında olacaktır" sözlerini kaydetti.

Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini söyleyen Erdursun, "Seçimlere biraz yakın bir süreç olsaydı daha yüksek bir artış gelebilirdi. Hükümet yetkilileri sürekli olarak erken seçimin olmayacağını söylüyor. Zaten muhalefet de seçim için bir şey demiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zam Özgür Erdursun asgari ücret 2025
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