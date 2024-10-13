"Bu mümkün değil!" Asgari ücretli için taşlar yerine oturuyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun son düzlükte gelecek olan zammı açıkladı!

İşte Erdursun'un oluşturduğu maaş tablosu:

Yüzde 20'lik bir artış olursa 20 bin 400 lira

Yüzde 25'lik bir artış olursa 21 bin 250 TL

Yüzde 30'luk bir artış olursa 22 bin 100 lira

Yüzde 35'lik bir artış olursa 22 bin 950 lira